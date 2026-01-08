¿Quiere grabar una canción en un estudio profesional? Así puede participar en La Nave 4.0

La Nave, el estudio de grabación rodante de la Gobernación de Antioquia, está buscando a los próximos artistas antioqueños que deseen grabar su primera canción. El proyecto del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) ya tiene abierta la convocatoria para participar en su cuarta edición.

Lo que hace La Nave es recorrer las nueve subregiones del departamento para seleccionar a los talentos emergentes más prometedores de los 125 municipios de Antioquia. Cantantes entre los 14 y 59 años pueden presentarse y, de ser seleccionados, tendrán la oportunidad de conectar con líderes de la industria musical, recibir asesorías de expertos y grabar su primera canción, la cual también será difundida en plataformas de streaming.

Una de las novedades de La Nave 4.0 es que en esta ocasión estarán abiertas las puertas para más géneros musicales. En total, hay tres categorías: urbana, popular y crossover. En la primera se encuentran ritmos y sonidos como el reggae, rap/hip hop, reggaetón, dance hall, R&B, trap latino, dembow, afrobeat, bachata, champeta; en la segunda están la banda, música norteña, popular colombiana, ranchera, vallenato, y finalmente de la tercera hacen parte la salsa, merengue, tropical, jazz, pop y rock.

A la nueva convocatoria de este proyecto pueden presentarse colombianos y extranjeros que residan de manera permanente en cualquiera de los 123 municipios o los dos distritos del departamento, que son Medellín y Turbo.