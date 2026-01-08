x

¿Quiere grabar una canción en un estudio profesional? Así puede participar en La Nave 4.0

Más de 1.700 inscritos ha tenido esta iniciativa de la Gobernación de Antioquia en sus tres ediciones. Ahora está buscando a los artistas emergentes de las nueve subregiones del departamento que quieran grabar su primera canción en un estudio profesional.

    La Nave ha tenido 90 ganadores en sus tres ediciones. FOTO: ICPA
El Colombiano
08 de enero de 2026
bookmark

La Nave, el estudio de grabación rodante de la Gobernación de Antioquia, está buscando a los próximos artistas antioqueños que deseen grabar su primera canción. El proyecto del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) ya tiene abierta la convocatoria para participar en su cuarta edición.

Le puede interesar: J Balvin y Residente se reconcilian: así fue el momento que cerró uno de los mayores choques del género urbano

Lo que hace La Nave es recorrer las nueve subregiones del departamento para seleccionar a los talentos emergentes más prometedores de los 125 municipios de Antioquia. Cantantes entre los 14 y 59 años pueden presentarse y, de ser seleccionados, tendrán la oportunidad de conectar con líderes de la industria musical, recibir asesorías de expertos y grabar su primera canción, la cual también será difundida en plataformas de streaming.

Una de las novedades de La Nave 4.0 es que en esta ocasión estarán abiertas las puertas para más géneros musicales. En total, hay tres categorías: urbana, popular y crossover. En la primera se encuentran ritmos y sonidos como el reggae, rap/hip hop, reggaetón, dance hall, R&B, trap latino, dembow, afrobeat, bachata, champeta; en la segunda están la banda, música norteña, popular colombiana, ranchera, vallenato, y finalmente de la tercera hacen parte la salsa, merengue, tropical, jazz, pop y rock.

A la nueva convocatoria de este proyecto pueden presentarse colombianos y extranjeros que residan de manera permanente en cualquiera de los 123 municipios o los dos distritos del departamento, que son Medellín y Turbo.

La inscripción puede realizarse en este sitio web y los plazos son diferentes para cada subregión. Para aquellos que vivan en Occidente, Oriente, Urabá y Valle de Aburrá la convocatoria cerrará el 30 de enero de 2026 a las 5:00 de la tarde, mientras que para los residentes de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Suroeste será hasta el 12 de marzo de 2026.

Entre todos los participantes, el ICPA selecciona a 30 por cada subregión. Cada uno de ellos mostrará su talento en vivo y luego habrá tres ganadores por subregión, quienes finalmente serán los que grabarán su canción en La Nave.

Esta iniciativa nació en 2024 y la idea inicial vino de Elkín de la Hoz, más conocido como Dimelo King. Durante las tres ediciones que lleva hasta ahora, ha tenido 1.705 inscritos, 900 participantes seleccionados y 90 ganadores que han tenido la oportunidad de compartir su primera grabación profesional en plataformas de streaming como Spotify y YouTube Music.

Siga leyendo: Un joven artista de Ebejicó fue firmado por Sony: los recorridos y logros que dejó La Nave en Antioquia en 2025

