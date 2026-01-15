Se repite la historia para Vinícius: LaLiga condenó cánticos racistas contra el brasileño

LaLiga condenó este jueves los insultos racistas a Vinícius que recibió el delantero brasileño del Real Madrid antes del choque de octavos de la Copa del Rey de España frente al Albacete el miércoles en el Carlos Belomente, en el que el equipo blanco cayó eliminado (3-2).
“Desde LaLiga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. @vinijr, LALIGA está contigo”, señaló la patronal en redes sociales, junto al lema “LaLiga. La fuerza de nuestro fútbol contra el racismo”.