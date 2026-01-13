¿Cuáles son los méritos de Álvaro Arbeloa para ser técnico del Real Madrid y manejar un camerino “lleno de egos”?

Han pasado casi nueve años desde que el Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid, se retiró del fútbol profesional. La última vez que jugó fue el 21 de mayo del 2017, con la camiseta del West Ham United de Inglaterra. El exlateral derecho colgó los guayos una temporada después de que salió del cuadro merengue, al que le dedicó su vida por completo. Arbeloa nació en Salamanca, España, pero siendo niño migró a Zaragoza por el trabajo de su padre. En esa ciudad empezó a jugar fútbol. Se destacó en las menores del Real Zaragoza. Real Madrid lo vio y lo fichó en 2001 para que formara parte del Castilla, el equipo juvenil que compite en la segunda división del fútbol español.

Estuvo en ese equipo hasta 2006. Ahí salió a préstamo al Deportivo de La Coruña. Se destacó. Lo fichó el Liverpool inglés. Con el elenco de Anfield disputó tres temporadas: hasta 2009. En el mismo verano que Cristiano Ronaldo y Kaká, entonces los mejores jugadores del mundo, llegaron al Madrid, Arbeloa regresó a su casa: estuvo desde es año hasta mediados del 2016 con la camiseta blanca. Le puede interesar: ¿Por qué a los futbolistas colombianos jóvenes les cuesta rendir cuando salen del país? Ganó, en ese tiempo, dos Champions, Dos Copas del Rey, Una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. Un año después dejó el fútbol profesional, en el que fue bastante criticado, pero también le pagó bien porque fue campeón del Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, y se dedicó a formarse para ser entrenador.

¿Cómo será el contexto que se encuentre Arbeloa en el Real Madrid?

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid tomó a muchas personas por sorpresa. Es cierto que el cuadro merengue no jugaba como los aficionados esperaban, pero la estadística lo respaldaban: ganó 20 de los 28 partidos que dirigió al frente del cuadro merengue; mientras que empató tres y perdió cinco.

La última derrota ocurrió contra el Barcelona, en la final de Supercopa de España del fin de semana (2-1), que se jugó en Arabia. Ese día quedó expuesto que Alonso no tenía mucho manejo de grupo: el camerino, lleno de estrellas, no le creía. Cuando los directivos del balompié español iban a premiar a los futbolistas del Barcelona, él le pidió a sus dirigidos que hicieran una “calle de honor”, para reconocer al rival. Lea también: Real Madrid cedió a Endrick a Lyon hasta el final de la temporada Los jugadores del Madrid no le hicieron caso. Todo lo contrario: Mbappé y Valverde, líderes dentro de la plantilla, le pidieron a los compañeros que entraran al camerino. Poco después, despidieron a Alonso.

Era bien sabido que el técnico no tenía buena relación con algunos deportistas. Su manejo del grupo no caía bien. Federico Valverde, habitual volante, se quejaba de que lo pusieran a jugar como lateral derecho. Vinícius Júnior bajó su nivel. Rodrygo Goes fue suplente casi todo el tiempo: varias figuras no encontraron espacio y el ambiente, al parecer, no era bueno en la relación entre técnico y futbolistas. Ese es el contexto que encuentra Arbeloa en el vestuario blanco.

¿Cuáles son los méritos de Arbeloa para dirigir al Madrid?

Arbeloa inició su carrera como entrenador en 2020. La cantera del Real Madrid fue su primera casa como técnico. En el año de la pandemia fue el encargado de dirigir la categoría Infantil A: fue campeón de la Liga española. En 2021-2022 lo subieron a dirigir la categoría “cadete”. Le fue bien. Siguió ascendiendo. En 2022 le dieron la posibilidad de dirigir el equipo juvenil A, el último paso antes de llegar al Castilla. Con esa categoría ganó La Liga de España, la Copa del Rey y la Copa de Campeones, así como la Liga en la temporada 2024. En junio del año pasado le dieron la opción de ser el técnico del Castilla, último eslabón antes del primer equipo.

Por el momento, el equipo se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la tercera división del balompié español con 31 puntos, muy por detrás del Tenerife, que tiene 44 unidades. Sin embargo, Arbeloa ha demostrado capacidad para gestionar vestuarios. Además, conoce la filosofía del Real Madrid desde adentro porque hace parte del club desde hace más de 20 años. En el Madrid, durante los últimos años, los técnicos “primerizos” lo han hecho bien. Zinedine Zidane, que debutó como entrenador en propiedad con los merengues, consiguió tres títulos consecutivos de Champions (2016, 2017 y 2018), mientras que, cuando el argentino Santiago Solari tuvo la oportunidad, no le fue mal. ¿Podrá Arbeloa controlar los “egos” del camerino madridista?

