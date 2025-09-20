DIM confirma dos bajas de última hora para el duelo ante Junior en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín que recibe este domingo, en el Atanasio Girardot a Junior, por la fecha 12 de la Liga Betplay, no podrá contar con el arquero Washington Aguerre y el defensa Léyser Chaverra, quienes ingresaron a departamento médico.
De acuerdo con el reporte que hizo oficial el DIM este sábado, Aguerre presentó una intoxicación alimentaria y se encuentra bajo tratamiento y supervisión médica; mientras que Léyser Chaverra tiene una una contusión muscular con hematoma en gastrosoleo, incapacidad médica según evolución.