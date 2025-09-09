x

Video | Con este gol ante Venezuela, en su partido 50 con la Selección, Yerry Mina consiguió importante récord, ¿de qué se trata?

El defensa central caucano es uno de los futbolistas más influyentes dentro del camerino de la Selección Colombia.

  • El defensa central Yerry Mina ha disputado dos eliminatorias con el seleccionado colombiano. Jugó en Mundial Rusia 2018. FOTO: FCF
Brandon Martínez González
Deportes

09 de septiembre de 2025
bookmark

Para Yerry Mina, el partido contra Venezuela es especial. Es un juego redondo. Ante los patriotas, en el duelo que cierra las clasificatorias suramericanas al Mundial Norteamérica 2026, el defensa nacido en Guachené, Cauca, llegó a 50 partidos con el seleccionado nacional, en el que debutó hace 10 años, en junio del 2016.

Por eso –y porque el equipo nacional ya está clasificado–, el entrenador nacional Néstor Lorenzo le dio la opción a Yerry, quien viene haciendo buenas presentaciones en el Cagliari de Italia, de ser titular en el Monumental de Maturín.

Mina, por lo general, ha hecho dupla con Dávinson Sánchez en defensa. Ambos se complementan bien. Yerry, por su estatura, es prenda de garantía en juego aéreo para defender. Sin embargo, resulta más peligroso cuando va al ataque. Cuando iban 10 minutos del encuentro en el que los venezolanos buscan llegar al repechaje, anotó el tanto del descuento criollo.

¿Cuál es el récord que consiguió Yerry Mina?

Lo hizo de cabeza. Después de un centro de James Rodríguez, que llegó perfecto a su cabeza. Esa fórmula ha funcionado muchas veces al seleccionado colombiano. Desde las clasificatorias a Rusia 2018, hasta en la propia Copa del Mundo, cuando en octavos de final, Mina le marcó a Inglaterra de cabeza.

El tanto ante los venezolanos fue el octavo de Mina con el seleccionado nacional. Con eso, superó al exfutbolista y entrenador nortesantandereano Miguel Augusto “El Nano” Prince, quien era el defensa que más goles había anotado con el equipo Tricolor con siete celebraciones.

Mina, de 1,95 metros de estatura y 30 años de edad, busca llegar en buen nivel para junio del próximo año, con el objetivo de que sea llamado para jugar su segunda Copa del Mundo. En Rusia fue uno de los jugadores más destacados de Colombia.

