EE. UU. amplió sanciones a más familiares y socios del círculo de Maduro, ¿quiénes son?

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra familiares y presuntos socios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensiones con Venezuela. Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores, que fue detenido y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y luego liberado en un canje de prisioneros, fue sancionado de nuevo el pasado 11 de diciembre. Ahora, el Departamento del Tesoro sancionó a su madre, a su padre, a su esposa, a una hermana y a una hija. Son “individuos que están apuntalando el narcoestado delincuente de Nicolás Maduro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en un comunicado.

“No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales”, añadió. Estados Unidos acusa a Maduro de ser el jefe del presunto “cartel de los Soles”, una organización vinculada, según Washington, a las fuerzas armadas venezolanas, para traficar con drogas o respaldar a los grupos del crimen organizado dentro y fuera del país. Washington ha aumentado la recompensa para toda información que lleve a la captura de Maduro hasta 50 millones de dólares.