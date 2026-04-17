Yoshan Valois volvió a anotar con Lanús y ya lo apodan el “Mbappé colombiano”

Cuando Colombia se pregunta qué delanteros hacen parte del nuevo revelo generacional en medio de los pocos años en la alta competencia que les resta a referentes como Falcao García, Hugo Rodallega, Dayro Moreno, Teófilo Gutiérrez, Duván Zapata, entre otros, hay un hombre que entra en ese nuevo grupo de deportistas que empieza a sonar fuerte en el plano internacional.

Por sus condiciones, en Argentina ya lo apodan el “Mbappé colombiano”. Se trata de Yoshan Stiven Valois Murillo, quien estuvo en el radar de equipos como Atlético Nacional, Millonarios, América y hasta sonó para vincularse al Akhmat Grozny de Rusia, pero finalmente fichó por Lanús, equipo en el que viene llamando la atención por su desequilibrio y goles.

Valois, nació hace 21 años en Itsmina, Chocó. Inició en 2021 su formación futbolística en Talentos Envigado (2021) antes de saltar al profesionalismo con el equipo de Palmira en 2024.

Luego integró las filas del Deportivo Pasto (2025), fue cedido esa temporada al Zamora, de Venezuela, para después retornar al elenco de Nariño.

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Desde allí dio el salto al balompié de Argentina, donde en cuatro días salió figura del conjunto Granate.

El pasado lunes, en el clásico contra Banfield, convirtió de cabeza el gol del triunfo en el minuto 88 y tras ingresar al 58’.