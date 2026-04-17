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Yoshan Valois volvió a anotar con Lanús y ya lo apodan el “Mbappé colombiano”

El delantero que nació en Chocó fue el héroe de Lanús otra vez en una semana, esta vez por Copa Libertadores. Suma dos goles en el equipo Granate.

  • Yoshan Stiven Valois viene causando sensación en Argentina gracias a sus goles. FOTO X-LANÚS
    Yoshan Stiven Valois viene causando sensación en Argentina gracias a sus goles. FOTO X-LANÚS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Cuando Colombia se pregunta qué delanteros hacen parte del nuevo revelo generacional en medio de los pocos años en la alta competencia que les resta a referentes como Falcao García, Hugo Rodallega, Dayro Moreno, Teófilo Gutiérrez, Duván Zapata, entre otros, hay un hombre que entra en ese nuevo grupo de deportistas que empieza a sonar fuerte en el plano internacional.

Por sus condiciones, en Argentina ya lo apodan el “Mbappé colombiano”. Se trata de Yoshan Stiven Valois Murillo, quien estuvo en el radar de equipos como Atlético Nacional, Millonarios, América y hasta sonó para vincularse al Akhmat Grozny de Rusia, pero finalmente fichó por Lanús, equipo en el que viene llamando la atención por su desequilibrio y goles.

Valois, nació hace 21 años en Itsmina, Chocó. Inició en 2021 su formación futbolística en Talentos Envigado (2021) antes de saltar al profesionalismo con el equipo de Palmira en 2024.

Luego integró las filas del Deportivo Pasto (2025), fue cedido esa temporada al Zamora, de Venezuela, para después retornar al elenco de Nariño.

Lea: El dinero sí jugó: Flamengo goleó 4-1 al DIM en la Libertadores y dejó en evidencia la brecha

Desde allí dio el salto al balompié de Argentina, donde en cuatro días salió figura del conjunto Granate.

El pasado lunes, en el clásico contra Banfield, convirtió de cabeza el gol del triunfo en el minuto 88 y tras ingresar al 58’.

Tras ese encuentro, en charla con Espn, el vallecaucano comentó por qué le dicen “Kiki”, en comparación a por Kylian Mbappé.

“Me dicen Kiki. Sí (por Mbappé), eso me dijeron. ¿Cositas de Mbappé? Puede que la velocidad”, señaló el delantero, con rasgos físicos similares a los del francés.

Ahora, el jueves en la noche, en su séptimo partido con el club argentino, pero esta vez por Copa Libertadores, el colombiano, que ingresó al minuto 47, convirtió el tanto del triunfo 1-0 al 68’ ante Always Ready de Bolivia.

En la primera división de Argentina, Lanús ya es tercero en el Grupo A, mientras que en el certamen continental, se ubica también en esa misma posición con tres unidades. Lidera LDU de Quito con seis.

“Me genera mucha alegría este gran momento. Estos goles son muy valiosos para mí y el equipo, pero se debe seguir trabajando porque vienen partidos importantes”, dijo Yoshan Stiven en zona mixta tras el juego por el certamen continental.

Este lunes, contra Gimnasia y Esgrima (7:45 p.m.), Valois espera seguir siendo determinante de Lanús, en el que ya pide titularidad gracias a sus salvadores goles.

Siga leyendo: Tras la derrota en Brasil, el técnico del DIM admitió errores y la jerarquía de Flamengo

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