Comercio minorista creció 10,9% en febrero impulsado por sector automotor, tecnológico y e-commerce

El comercio minorista en Colombia arrancó 2026 con un resultado sólido. En febrero, las ventas reales del sector crecieron 10,9% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el Dane, un desempeño que estuvo impulsado principalmente por la dinámica de los vehículos, la tecnología y otros segmentos de alto valor.
De acuerdo con la Encuesta Mensual de Comercio del Dane, este crecimiento estuvo acompañado por un aumento de 1,8% en el personal ocupado, lo que refleja una recuperación moderada en el empleo del sector.
Sin embargo, el dato más relevante está en la composición del crecimiento: tres categorías explicaron más de la mitad del resultado total. Se trata de vehículos automotores y motocicletas, equipos de informática y telecomunicaciones, y otros vehículos, que en conjunto aportaron 6,7 puntos porcentuales al crecimiento del comercio.
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