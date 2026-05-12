Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ginna Escobar, la gimnasta dorada que lidera la nueva camada de medallistas de Antioquia

La experimentada deportista ganó cinco preseas de oro en el Campeonato Nacional que se disputó en Medellín.

  • La gimnasta antioqueña Ginna Escobar durante una de las jornadas de entrenamiento en el coliseo Jorge Hugo Giraldo en Medellín. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    La gimnasta antioqueña Ginna Escobar durante una de las jornadas de entrenamiento en el coliseo Jorge Hugo Giraldo en Medellín. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
  • Ginna Escobar con su entrenador Diego Medina, exhibiendo las cinco medallas con las que la antioqueña se coronó como la reina de la gimnasia nacional. FOTO CORTESÍA
    Ginna Escobar con su entrenador Diego Medina, exhibiendo las cinco medallas con las que la antioqueña se coronó como la reina de la gimnasia nacional. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

El nombre de Ginna Escobar es sinónimo de consagración. Luego de más de dos décadas en la gimnasia, la deportista paisa ha transformado su talento en un legado de constancia: 22 años de carrera la ratifican como la mejor del país y un ejemplo inagotable de resiliencia.

Ahora, en su casa y con su familia y amigos en las graderías, la gimnasta logró cinco medallas de oro en las pruebas de salto, asimétricas, suelo, individual y por equipos, que la llevaron a consagrarse como la mejor gimnasta del país.

Ella, quien es la única ‘veterana’ del renovado equipo de Antioquia, está feliz no solo por el resultado, sino porque sus compañeras también se lucieron, ratificando que la gimnasia antioqueña es una de las mejores del país.

La delegación sumó 19 medallas de oro y, junto a Ginna, se lucieron también Ángela Sofía Córdoba, con 3 medallas de oro; Paula Montes, con 2 preseas doradas, y María Fernanda Aguilar, con una plata, todas ellas en la categoría juvenil.

Ginna, quien está acostumbrada a este tipo de competencias, confiesa que no hizo cuentas sobre cuántas medallas quería conseguir, pues se concentró más en disfrutar y en confiar en toda la preparación que tuvo para alcanzar los resultados; así fue como pudo gozarse cada oro, cada competencia y cada subida a lo más alto del podio.

Y es que luego de superar lesiones, pasar por una pandemia en la que tuvo que reinventarse como atleta tras muchos meses de encierro y luchar una y mil veces por clasificar a los Juegos Olímpicos, ahora más madura y combinando su rol de deportista con el de entrenadora, Ginna está viviendo un nuevo renacer victorioso.

También le puede interesar: Ginna, la psicóloga paisa que deja huella en la gimnasia

“Me llena de mucha alegría ver que mis compañeras de equipo son niñas que he visto crecer como deportistas; ser una referente para ellas es algo hermoso que me ha regalado el deporte, y me siento muy feliz de alcanzar estos resultados junto a ellas”, confiesa la gimnasta que en este 2026 tendrá también el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, en junio, que dará los cupos para el Mundial en octubre.

Luego, la cita será en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, dos torneos importantes para Ginna, quien ha sido múltiple medallista con Colombia en todos estos certámenes y ha clasificado a Olímpicos, aunque por manejos administrativos no ha podido estar en la máxima cita de su deporte.

Escobar, quien siempre ha sido referente en la gimnasia, resalta que ahora ya no se obsesiona con los resultados, sino que trata de disfrutar el proceso de preparación, de concentración y de competencia, algo que le ha permitido llegar al máximo de su rendimiento, dejando en alto los colores de Antioquia.

Ginna Escobar con su entrenador Diego Medina, exhibiendo las cinco medallas con las que la antioqueña se coronó como la reina de la gimnasia nacional. FOTO CORTESÍA
Ginna Escobar con su entrenador Diego Medina, exhibiendo las cinco medallas con las que la antioqueña se coronó como la reina de la gimnasia nacional. FOTO CORTESÍA

Vea además: Los gimnastas de Colombia que le siguen los pasos a Ángel Barajas

Uno de sus retos más grandes en la mira son los Juegos Nacionales de 2027, en los que espera estar con Antioquia y liderar la delegación que buscará el triunfo en cada aparato y también por equipos.

Sobre la renovación de la gimnasia paisa, Ginna menciona que es muy lindo ver cómo hay una nueva generación que también está ganando medallas y que, desde el semillero, se están luciendo por su técnica y calidad al momento de la competencia. Así quedó demostrado en el Nacional realizado en Medellín, donde tanto en hombres como en mujeres se lucieron y fueron los ganadores absolutos. “Dar tantas alegrías en casa fue muy especial; ver las tribunas llenas apoyándonos y celebrando juntos fue maravilloso”, concluyó Ginna.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos