Ginna Escobar, la gimnasta dorada que lidera la nueva camada de medallistas de Antioquia

El nombre de Ginna Escobar es sinónimo de consagración. Luego de más de dos décadas en la gimnasia, la deportista paisa ha transformado su talento en un legado de constancia: 22 años de carrera la ratifican como la mejor del país y un ejemplo inagotable de resiliencia.
Ahora, en su casa y con su familia y amigos en las graderías, la gimnasta logró cinco medallas de oro en las pruebas de salto, asimétricas, suelo, individual y por equipos, que la llevaron a consagrarse como la mejor gimnasta del país.
Ella, quien es la única ‘veterana’ del renovado equipo de Antioquia, está feliz no solo por el resultado, sino porque sus compañeras también se lucieron, ratificando que la gimnasia antioqueña es una de las mejores del país.