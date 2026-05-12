Consejo de Estado deja sin piso demanda que buscaba tumbar nuevo modelo de pasaportes, ¿qué sigue?

El Consejo de Estado dejó sin efectos las providencias mediante las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había admitido una acción popular contra el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.

El alto tribunal, en un fallo conocido este martes, consideró que durante el trámite inicial del proceso se configuró un “defecto procedimental absoluto” que comprometió las garantías del debido proceso.

La decisión se produjo luego de estudiar una acción de tutela presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que alegó que las actuaciones adelantadas por el Tribunal “vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.

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En su análisis, la Sala del Consejo de Estado concluyó que “la admisión de la acción popular presentada por el ciudadano Nicolás Dupont no cumplió con varios requisitos esenciales establecidos por la ley”.

Uno de los principales cuestionamientos tuvo que ver con el incumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en la Ley 1437 de 2011, es decir, que el demandante, antes de acudir a una acción popular debió haber acreditado que presentó una solicitud previa ante la Cancillería para que esta pudiera pronunciarse o adoptar medidas frente a los hechos denunciados.

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De acuerdo con el fallo, el abogado Nicolás Dupont no demostró haber agotado ese trámite, pese a que constituye una exigencia indispensable para este tipo de procesos judiciales.

Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo en su momento que podía prescindirse de esa exigencia debido a la “existencia de un eventual perjuicio irremediable relacionado con la prestación del servicio de pasaportes”, el Consejo de Estado concluyó que dicha afirmación carecía de soporte suficiente.

El Consejo de Estado señaló que el Tribunal no hizo “un análisis real, concreto y técnicamente sustentado sobre la supuesta urgencia alegada” por el demandante y advirtió que el Tribunal aceptó los argumentos expuestos en la demanda sin verificar si existían pruebas sumarias que acreditaran un riesgo inminente para el servicio público.

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Para el alto tribunal, la excepción al requisito de procedibilidad no puede aplicarse automáticamente ni basarse únicamente en afirmaciones generales sobre posibles afectaciones administrativas.

Hay que recordar que el nuevo modelo de pasaportes entró a operar en firme desde el pasado 1 de mayo. Se trata de un nuevo modelo de producción y expedición de estos documentos basado en un esquema de cooperación entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.

En el momento, las libretas son fabricadas en Portugal y enviadas a Bogotá para su personalización por parte de la Imprenta Nacional antes de ser entregadas a cada usuario.