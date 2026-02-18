Harold Tejada brilló en la etapa reina de la Vuelta a Emiratos y ya es tercero en la general

El ciclista colombiano Harold Tejada (Astana) cumplió una grata actuación este miércoles en la etapa reina de la Vuelta a Emiratos, ganada por el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious).

Hasta faltando tres kilómetros para la meta, el nacido en Huila y quien terminó de formarse en Antioquia antes de dar su salto al ciclismo de alta competencia, estuvo cabeza a cabeza luchando por el triunfo de la jornada en el alto de Jebel Mobrah junto al austriaco Felix Gall (Decathlon), el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla) y Tibero.

Este último, de 24 años de edad, estuvo más fuerte en esa ascensión de 15 kilómetros al 8,1% de pendiente media para ganar y desbancar del liderato al belga Remco Evenepoel (Red-Bull-Bora), quien mostró por primera vez síntomas de flaqueza en lo que va de temporada, en la cual ya triunfó en los trofeos Andratx – Pollença, Serra Tramuntana y Ses Salines, así como la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en España.

Décimo en el reciente Nacional en Zipaquirá que ganó Egan Bernal (Ineos), Tejada, tras 183 kilómetros de recorrido con salida en la localidad de Umm al Quwain, cruzó la meta en la cuarta posición, a 41 segundos del italiano.