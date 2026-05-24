Prográmese, Envigado se mide a Real Cartagena este lunes por la final del Torneo BetPlay

Los dirigidos por Alberto Suárez viajaron a Cartagena para medirse ante el cuadro local este lunes, a las 8:00 p. m., en el estadio Jaime Morón por la final de la Liga Betplay.
Sobre el rival y el presente del cuadro heroico, el timonel vallecaucano sostuvo que se trata de un rival fuerte, difícil, complicado, con jugadores de mucha experiencia que han aprendido a jugar finales. “Llegan a su quinta final en los últimos años y, por eso, la idea es estar concentrados, cometer la menor cantidad de errores y sacar un buen resultado para venir a casa a definir”.
El partido que se disputará a las 8:00 de la noche, en Cartagena se podrá ver con Win Sport+.