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Hora y dónde ver el Gran Premio de F1 de Bélgica, en el circuito Spa-Francorchamps, este domingo

Kimi Antonelli y Max Verstappen hicieron en 1-2 en la pole position, para la competencia en Bélgica.

  • El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) logró la pole position para el Gran Premio de Bélgica, este domingo. FOTO GETTY
    El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) logró la pole position para el Gran Premio de Bélgica, este domingo. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
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El líder del Mundial de pilotos, Kimi Antonelli, aseguró la pole position del Gran Premio de Bélgica de F1, tras lograr el mejor tiempo en la sesión de clasificación al volante de su Mercedes en el circuito Spa-Francorchamps.

El joven italiano se mantuvo especialmente brillante sobre el asfalto del trazado más largo de la temporada (7.004 km), con un tiempo de 1:44.361. Un resultado que no es sorpresa, pues ya había dominado la segunda y tercera sesiones de entrenamientos libres.

“La última vuelta fue buena, muy limpia, así que estoy muy contento”, declaró en la entrevista posterior a su pole.

La competencia se podrá ver en Colombia, desde las 8:30 a.m., por Espn y la plataforma de streaming Disney+, este domingo.

“Mañana (domingo) es un día diferente, con Max arrancando a mi lado y será muy importante tener una buena salida y llegar por delante a la curva cinco”, analizó el Antonelli sobre Max Verstappen, segundo.

El neerlandés, ayudado por la aspiración de su compañero de la escudería Red Bull Isack Hadjar, quedó a tres décimas de segundo de Antonelli.

“No estaría aquí sin eso, definitivamente me ayudó. Si no, habría quedado sexto. Hoy, sabiendo que va a arrancar desde el fondo de la parrilla, Isack hizo un gran trabajo echándome un cable”, valoró Verstappen.

El tercer mejor tiempo fue para Lando Norris (McLaren), pero el británico arrancará desde la posición 13 el domingo, tras una penalización de 10 posiciones por haber cambiado su motor.

Así pues, George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), con el cuarto y quinto mejor tiempo, se beneficiarán de esa penalización para salir tercero y cuarto, por delante del Ferrari del británico Lewis Hamilton, que sufrió un accidente antes, durante la tercera sesión de entrenamientos libres.

Si bien la ventaja de Antonelli sobre sus rivales fue aplastante, con tres décimas de ventaja sobre su inmediato perseguidor, los cinco siguientes pilotos se mantienen en un margen de dos décimas, un colchón muy ajustado en un trazado tan largo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) partirán desde la sexta, séptima y octava posición respectivamente.

Beneficiado por las sanciones a Norris y Hadjar, quien también sufrió una penalización de 10 posiciones por cambiar piezas, el argentino Franco Colapinto, largará 11º el domingo.

También ganó una posición en la parrilla el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que saldrá en la posición 19.

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Preguntas y respuestas

¿A qué hora y por qué canal ver el Gran Premio de Bélgica de F1 en Colombia?
La carrera se podrá ver en Colombia este domingo a partir de las 8:30 a.m. a través del canal de televisión cerrada ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.
¿Quién se quedó con la pole position del GP de Bélgica y qué tiempo hizo?
La pole position la consiguió el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), actual líder del Mundial de pilotos, quien registró un tiempo de 1:44.361 en el circuito de Spa-Francorchamps.
¿Por qué Lando Norris larga desde la posición 13 en Spa si hizo el tercer mejor tiempo?
Luego de que su equipo (McLaren) decidiera cambiar el motor de su monoplaza para este Gran Premio, el corredor fue sancionado y perdió 10 casillas en la línea de salida.
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