Hora y dónde ver el Gran Premio de F1 de Bélgica, en el circuito Spa-Francorchamps, este domingo

El líder del Mundial de pilotos, Kimi Antonelli, aseguró la pole position del Gran Premio de Bélgica de F1, tras lograr el mejor tiempo en la sesión de clasificación al volante de su Mercedes en el circuito Spa-Francorchamps.
El joven italiano se mantuvo especialmente brillante sobre el asfalto del trazado más largo de la temporada (7.004 km), con un tiempo de 1:44.361. Un resultado que no es sorpresa, pues ya había dominado la segunda y tercera sesiones de entrenamientos libres.
“La última vuelta fue buena, muy limpia, así que estoy muy contento”, declaró en la entrevista posterior a su pole.
La competencia se podrá ver en Colombia, desde las 8:30 a.m., por Espn y la plataforma de streaming Disney+, este domingo.