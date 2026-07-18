Desde una brigada del Ejército en Barranquilla despacharía De la Espriella: ya están adecuando su oficina

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aseguró que la sede presidencial de Abelardo De La Espriella estará ubicada en Barranquilla.

El mandatario departamental indicó, este sábado, que la posibilidad de la ciudad caribeña como nueva sede del presidente electo obedece al interés que este ha manifestado por estar cerca de las regiones y, principalmente, en Barranquilla.

“Vamos a apoyar a la presidencia de la República, en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo de la Espriella para que tenga donde despachar aquí en nuestra ciudad de Barranquilla”, reveló Verano de la Rosa.

Según el gobernador, el despacho presidencial estará ubicado en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, donde ya comenzaron las obras de construcción.