Atletismo: Colombia selló un relevo dorado y veloz en el Iberoamericano sub-20: estas medallas se colgaron

En los últimos años, el atletismo colombiano en el área de velocidad ha tenido una transformación asombrosa y anhelada, la cual pone a soñar en grande.
En el reciente Campeonato Iberoamericano sub-20 celebrado en Lima, el país ratificó que viene con un relevo fuerte para hacer la diferencia en futuras competencias internacionales, no solo en la rama masculina, también en la femenina.
Así quedó confirmado con el equipo de relevos femenino de 4x400 metros, que se quedó con la medalla de oro en el certamen peruano con un registro de 3.43,29.
De las integrantes de esa cuarteta, tres son de Antioquia, lo que evidencia el buen proceso formativo que se viene realizando en el departamento. Ellas son Sara Manuela Cuesta (Medellín), Emily Montaño (Chigorodó) y Michell Gómez (San Juan de Urabá), quienes en compañía de la vallecaucana Isabella Hurtado triunfaron por delante de los equipos de Ecuador (3:45.84) y México (3.48,47).
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Además, en la final de los 400 metros con vallas, Michell triunfó con 59,35 segundos, superando a las españolas Diana Aguirrealde (59,56) e Iria Ventosa (59,77).
Cabe resaltar que Gómez es alumna de la exatleta Princesa Oliveros, especialista en dicha carrera, en la que obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.