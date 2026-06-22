Atletismo: Colombia selló un relevo dorado y veloz en el Iberoamericano sub-20: estas medallas se colgaron

En los últimos años, el atletismo colombiano en el área de velocidad ha tenido una transformación asombrosa y anhelada, la cual pone a soñar en grande. En el reciente Campeonato Iberoamericano sub-20 celebrado en Lima, el país ratificó que viene con un relevo fuerte para hacer la diferencia en futuras competencias internacionales, no solo en la rama masculina, también en la femenina. Así quedó confirmado con el equipo de relevos femenino de 4x400 metros, que se quedó con la medalla de oro en el certamen peruano con un registro de 3.43,29. De las integrantes de esa cuarteta, tres son de Antioquia, lo que evidencia el buen proceso formativo que se viene realizando en el departamento. Ellas son Sara Manuela Cuesta (Medellín), Emily Montaño (Chigorodó) y Michell Gómez (San Juan de Urabá), quienes en compañía de la vallecaucana Isabella Hurtado triunfaron por delante de los equipos de Ecuador (3:45.84) y México (3.48,47). Lea: ¿Quiénes son Déiner y María Camila, los “nuevos rayos” del atletismo colombiano? Además, en la final de los 400 metros con vallas, Michell triunfó con 59,35 segundos, superando a las españolas Diana Aguirrealde (59,56) e Iria Ventosa (59,77). Cabe resaltar que Gómez es alumna de la exatleta Princesa Oliveros, especialista en dicha carrera, en la que obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

“Lograrlo como atleta fue maravilloso y ahora como entrenadora, espectacular. Estoy dichosa. No tengo palabras para describir lo que siento”, dijo Oliveros al portal Running Colombia. Montaño, Cuesta y Gómez están clasificadas al Mundial Sub-20 en Eugene, Oregón (Estados Unidos), que se disputará entre el 5 y el 9 de agosto próximo.

Grandes progresos

Desde Anthony Zambrano, medallista de plata en los 400 metros (44.08 segundos) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no se veía un panorama tan esperanzador para Colombia en esta carrera, así como en las de 100 y 200 metros planos, que corresponden a las pruebas de velocidad más cortas y explosivas del atletismo. “Tenemos una camada de casi diez velocistas capaces de bajar los 10,20 segundos en los 100 metros planos”, expresó recientemente el entrenador de la Liga de Atletismo de Antioquia, Jhonley Mosquera. Entre ellos, hacía referencia al chocoano Ronal Longa (9,96 segundos), los vallecaucanos Jhonny Rentería (9,97) y Carlos Flórez (10,00), el bogotano Carlos Palacios (10,12), el atlanticense Néiker Abello (10,14) y los antioqueños Déiner Guaitoto (10,20) y Pedro Ángel Agualimpia (10,06). Hace poco, en el Iberoamericano de mayores también en Lima, la antioqueña María Camila Maturana, de 19 años, dejó atrás el registro nacional que estaba en poder de Felipa Palacios en los 100 metros (11,18) al establecer 11,17 segundos. Ella, al igual que Longa y Guaitoto, entre otros, se alistan por lo pronto para competir desde este viernes en el Panamericano en Medellín.

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