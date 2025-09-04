“Corriendo por un hogar”: más de 800 corredores apoyaron en Rionegro la entrega de viviendas dignas en Colombia

Más de 800 personas participaron el pasado 31 de agosto en la segunda edición de la carrera solidaria “Corriendo por un Hogar”, organizada en Llanogrande, Antioquia, con el fin de recaudar fondos para la construcción de viviendas en el país.

Con esta nueva meta, la Fundación alcanzará más de 200 viviendas construidas y entregadas desde 2016, año en que inició su labor enfocada en el acceso a vivienda digna para familias en condición de vulnerabilidad.

El evento contó con el respaldo de instituciones públicas y privadas, entre ellas IMER Rionegro, Bodytech, Pazur Seguros, Comfama, Moole, Iraka, Origen, Tiendas El Papa, Fest, Diseño y Obsequios Publicitarios, y Bocadillos El Caribe, cuya participación resultó decisiva para el éxito de la jornada.