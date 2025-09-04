x

“Corriendo por un hogar”: más de 800 corredores apoyaron en Rionegro la entrega de viviendas dignas en Colombia

La carrera, promovida por la Fundación IMUSA, permitirá financiar la entrega de 30 casas en los departamentos de Antioquia y Quindío.

  • Carrera “Corriendo por un hogar” organizada por Imusa. Foto: cortesía
    Carrera “Corriendo por un hogar” organizada por Imusa. Foto: cortesía
  • Carrera organizada por Imusa para entregar hogares en Colombia. Foto: cortesía
    Carrera organizada por Imusa para entregar hogares en Colombia. Foto: cortesía
  • Carrera para entregar viviendas en Colombia. Foto: cortesía Fundación IMUSA
    Carrera para entregar viviendas en Colombia. Foto: cortesía Fundación IMUSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Más de 800 personas participaron el pasado 31 de agosto en la segunda edición de la carrera solidaria “Corriendo por un Hogar”, organizada en Llanogrande, Antioquia, con el fin de recaudar fondos para la construcción de viviendas en el país.

Con esta nueva meta, la Fundación alcanzará más de 200 viviendas construidas y entregadas desde 2016, año en que inició su labor enfocada en el acceso a vivienda digna para familias en condición de vulnerabilidad.

Le recomendamos: ¿Cómo prepararse para la Maratón de Medellín? Guía definitiva para tener éxito en la carrera

El evento contó con el respaldo de instituciones públicas y privadas, entre ellas IMER Rionegro, Bodytech, Pazur Seguros, Comfama, Moole, Iraka, Origen, Tiendas El Papa, Fest, Diseño y Obsequios Publicitarios, y Bocadillos El Caribe, cuya participación resultó decisiva para el éxito de la jornada.

Carrera organizada por Imusa para entregar hogares en Colombia. Foto: cortesía
Carrera organizada por Imusa para entregar hogares en Colombia. Foto: cortesía

La directora de la Fundación, Catalina Umaña, destacó la importancia del apoyo recibido.

“Estamos inmensamente agradecidos con quienes hicieron parte de esta nueva carrera. Cada paso dado sumó a nuestro objetivo de entregar 30 nuevas viviendas a quienes más lo necesitan. El poder de la colaboración es lo que hace posible la mejora de realidades y condiciones de vida en nuestro país”, comentó Umaña.

Vea también: Maratón Medellín tendrá récord de participación para la edición 2025 que se corre en septiembre

La Fundación IMUSA Samurai, que cumplirá 15 años en 2026, viene consolidado su compromiso con el desarrollo social mediante proyectos de impacto sostenible.

$!Carrera para entregar viviendas en Colombia. Foto: cortesía Fundación IMUSA
Carrera para entregar viviendas en Colombia. Foto: cortesía Fundación IMUSA

Liga Betplay

