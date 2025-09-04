Hay más de 3.000 oportunidades de trabajo híbrido y remoto; así puede aplicar

En el último lustro han cambiado radicalmente las dinámicas laborales. Lo que antes eran modalidades que se implementaban como casos excepcionales, hoy en día se ha convertido en una de las modalidades más apetecidas por los trabajadores: los empleos híbridos y remotos. En plataformas como Magneto Empleos, estas vacantes son de las más buscadas, de hecho hay más de 3.000 ofertas, ya que responden a un deseo creciente de los profesionales por encontrar flexibilidad y calidad de vida.
Las empresas también han entendido que abrir la puerta al trabajo remoto o híbrido les permite acceder a talento diverso, ampliar su alcance geográfico y reducir costos operativos. Por eso, cada vez es más común encontrar ofertas en áreas como servicio al cliente, tecnología, marketing digital, ventas, administración y finanzas.
