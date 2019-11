DIM: 4 regresos con deseos de aportar en 2020

Durante esta última semana, y la que inicia hoy, antes de que los jugadores del Medellín salgan a vacaciones, hay 4 futbolistas que regresaron, a los que el técnico les definirá la continuidad el 2 de enero cuando el equipo retome las labores de cara a la Copa Libertadores y la Liga del primer semestre.

Se trata de Juan Fernando Caicedo, Yulián Gómez, Juan Carlos Pereira y Víctor Moreno.

Caicedo, una incógnita

El New England Revolution de Estados Unidos no hizo uso de la opción de compra de Caicedo, que disputó 28 partidos con ese equipo de la MLS, 13 de titular y 15 ingresando desde el banco de suplentes, y marcó 5 anotaciones.

Yulián puede ser solución

En el caso de Yulián Gómez, el lateral de 22 años, ha tenido continuidad en sus dos últimos equipos. En Real Cartagena jugó 35 partidos y anotó 3 tantos, mientras que con el Unión Magdalena disputó 37, 36 de estos como inicialista y consiguió una anotación.

Pereira, más maduro

El volante Juan Carlos Pereira, de 26 años, también tuvo un destacado paso por los clubes en los que estuvo desde 2014 cuando fue prestado.

El primero fue el Atlético F.C. de la segunda división con el que jugó 44 partidos y marcó 5 tantos. En 2016 llegó a Orsomarso, con un paso fugaz actuando solo en 3 compromisos. Pasó al Cúcuta con el que jugó 11 compromisos, 9 de titular y, desde 2017 llegó al Unión Magdalena. Ese año estuvo en 25 encuentros, en 2018 jugó 30 y en este año 41. En total, logró 7 anotaciones.

Un volante fresco

El chocoano Víctor Andrés Moreno, de 25 años, fue cedido a Atlético FC en 2015. Allí jugó 55 partidos y marcó 3 goles. En 2017 llegó a Orsomarso, club con el que actuó en 59 juegos consiguiendo 5 tantos.

Este año se puso la camiseta del Huila en 38 compromisos como inicialista y registró un tanto.

¿Posible vuelta de Jackson?

Como ha sucedido en los últimos años, cada que termina un torneo se habla del regreso de Jackson Martínez.

El exgoleador rojo tiene 33 años y pese a que registró un buen 2018 con el Portimonense portugués actuando en 27 duelos y marcando 9 veces, este 2019 no ha tenido la misma suerte y de nuevo lo han aquejado los problemas físicos. Únicamente ha jugado 8 partidos y no registra ninguna anotación.

En una reciente entrevista Martínez fue consultado por Blu Radio sobre su momento y respondió que físicamente no es el mejor: “La lesión sigue siendo una lucha, en Portimonense me han ayudado mucho, pero es difícil querer entrenar todos los días y no poder hacerlo. Entreno dos días y luego me toca parar para bajar la inflamación. Me han llevado bien y hemos evolucionado de a poco”, dijo.