Policía sueca desestima demanda de Assange contra el Nobel de María Corina Machado

El fundador de Wikileaks había demandado la entrega del Nobel de Paz a la opositora venezolana afirmando que representaba un “desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco”.

    Julian Assange demandó el Nobel entregado a María Corina Machado, sin embargo, esta fue desestimada por la justicia de Suecia. Fotos: AFP y Getty Images
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La policía sueca anunció este viernes que no abrirá una investigación tras la denuncia presentada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, contra la Fundación Nobel por haber concedido el premio de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Assange presentó la denuncia después de que Machado recibiera el Nobel de la Paz de este año, alegando que la decisión vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895, ya que la opositora respalda las acciones de Donald Trump en Venezuela.

En contexto: Julian Assange, el fundador de Wikileaks, demandó al Nobel por premiar a María Corina Machado, ¿por qué?

El presidente estadounidense, a quien Machado dedicó su premio, ha desplegado desde agosto una imponente flotilla en el Caribe, oficialmente para luchar contra el narcotráfico, que ha causado al menos 87 muertos.

Según la denuncia publicada esta semana por WikiLeaks en redes sociales, el premio de 2025 representa un “desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco”.

En un correo enviado a la AFP, el inspector Rikard Ekman señaló que la denuncia no contenía información que sugiriera que se hubiera cometido un delito.

“Como he decidido no iniciar una investigación preliminar, no se llevará a cabo ninguna investigación sobre la base de la denuncia”, afirmó Ekman.

El Nobel de la Paz fue atribuido a Machado por sus esfuerzos en favor de una transición democrática en Venezuela.

Siga leyendo: Hay Festival se pronuncia por boicot de escritores ante la presencia de María Corina y defiende la “conversación plural”

Julian Assange exigía también en su denuncia el bloqueo del cheque de 11 millones de coronas (cerca de 1 millón de dólares) prometido a la galardonada.

Según él, existe el riesgo de que “los fondos provenientes de la dotación Nobel hayan sido o sean desviados” de “su objetivo caritativo para facilitar la agresión, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién denunció a la Fundación Nobel por el premio a María Corina Machado?
Julian Assange presentó la denuncia alegando violaciones al testamento de Alfred Nobel y posibles crímenes de guerra.
¿Cuál fue la decisión de la policía sueca?
La policía sueca determinó que no hay indicios de delito y no abrió investigación.
Por qué recibió el Nobel de la Paz María Corina Machado?
Por sus esfuerzos en favor de una transición democrática en Venezuela.
Utilidad para la vida