Estas son las mujeres que mueven el mundo: ranking de las 100 más poderosas de 2025

En un contexto global atravesado por profundos cambios económicos, políticos y sociales —en el que las mujeres enfrentaron múltiples desafíos, como una mayor carga de trabajo de cuidados no remunerados y la exclusión del acceso a la tierra, las finanzas y los empleos decentes—, varias líderes se consolidaron como referentes al encabezar sectores que hoy definen el rumbo de la tecnología, las finanzas y la política.
En este escenario, Forbes publicó la vigésima segunda edición de su listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo, elaborado con base en cuatro criterios clave: riqueza, presencia mediática, impacto y alcance de su influencia.
La clasificación de este año muestra cómo el poder se concentra en quienes manejan el capital, la infraestructura tecnológica y las instituciones centrales de la economía global.
Se trata de mujeres que ocupan posiciones estratégicas en ámbitos que marcarán el rumbo mundial, desde la política monetaria europea y la industria de semiconductores hasta la banca internacional y la reconfiguración manufacturera.
En total, el listado reúne a 100 mujeres, incluidas 17 recién llegadas, que concentran un poder económico colectivo de 37 billones de dólares y ejercen influencia sobre más de 1.000 millones de personas. Este es el top 5, según Forbes: