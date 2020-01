Medellín, listo para el inicio de la Liga

Con la motivación de tener a todo el equipo a disposición para el juego del jueves, el técnico Aldo Bobadilla dirigió ayer el último entrenamiento y hoy viajará a Ibagué para el debut ante el Tolima. Con este duelo iniciará la Liga.

La consigna es alcanzar un buen resultado en el arranque, pues solo clasificarán los cuatro primeros a la fase final, en la que se definirá el campeón.

“Sabemos que hay que sumar desde el comienzo, hemos trabajado bien, el grupo se ha acoplado, los que llegaron lo hicieron de buena manera y conservamos una base sólida, todo esto con el propósito de plasmar en la cancha lo que el profe está buscando y vamos motivados”, manifestó Andrés Ricaurte, quien ha oficiado en los partidos amistosos como capitán del rojo.

Otro de los jugadores escarlatas que confía en responder de buena manera es el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien recibirá la responsabilidad de titular tras la salida de David González.

“Ya me he visualizado en el partido y espero hacer las cosas muy bien, me siento respaldado por el grupo, el profe, los directivos y eso me da tranquilidad para lo que se viene: el reto de cuidar el arco del Medellín”, expresó.

Bajas del rival

En su cuenta de Twitter el cuadro pijao confirmó que Ómar Albornoz y Ándersson Plata no podrán estar ante el DIM.

Albornoz fue hospitalizado debido a que presenta un fuerte cuadro gripal y su recuperación se tomará unos días.

Sobre el delantero Plata, mencionó que presenta un trauma en el pie derecho que lo mantendrá al margen de actividad deportiva.

La primera fecha: jueves, Tolima-DIM (7:45 p.m.), viernes Rionegro-Jaguares (6:00 p.m.), Caldas-Santa Fe (8:05 p.m.). El sábado Envigado-Chicó (2:00 p.m.), Bucaramanga-Cali (4:05 p.m.), Junior-Equidad (6:10 p.m.), América-Alianza (8:15 p.m.). Y domingo, Patriotas-Cúcuta (3:15 p.m.), Nacional-Pereira (5:20 p.m.) y Millos-Pasto (7:30 p.m.) .