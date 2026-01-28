Jared Ruiz encanta en Champions con su efectividad y buen rendimiento con Paisas

El alero puertorriqueño Jared Ruiz llegó no solo para ponerle el sabor caribeño a Paisas, sino para convertirse, gracias a su efectividad y capacidad, en uno de los líderes del quinteto antioqueño. Su objetivo es claro: dar la pelea en la Liga de Campeones, donde se miden ante Caimanes del Llano y Astros de México.
Desde su arribo, Ruiz tenía claro que con Paisas no venía simplemente a competir, sino a ganar. Ese compromiso quedó reflejado en su rendimiento durante el debut ante Caimanes del Llano, donde aportó 15 puntos y ocho asistencias.