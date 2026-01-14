Los grandes objetivos de Jonas Vingegaard en 2026: correrá Giro y Tour

El ciclista danés Jonas Vingegaard, vencedor de la última Vuelta a España, confirmó que en 2026 correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia, que ha ganado en dos ocasiones, con el objetivo de ser el noveno corredor de la historia en conquistar las tres grandes vueltas por etapas.

En una comparecencia ante los medios coincidiendo con una concentración de pretemporada de su equipo (Visma-Lease a bike) en La Nucía (este de España), el corredor confirmó que participará por primera vez en el Giro (del 8 al 31 de mayo), donde será el favorito en ausencia de su gran rival, el esloveno Tadej Pogacar.

Ambos coincidirán luego en el Tour (del 4 al 26 de julio), donde partirán como los candidatos a la victoria, luego de haberse repartido las últimas seis ediciones (2020, 2021, 2023 y 2024 para Pogacar y 2022 y 2023 para Vingegaard).

“Hace tiempo que pensaba en participar en el Giro. Tengo la impresión de que es el momento perfecto para debutar allí. Haber ganado la Vuelta a España el otoño pasado me motiva aún más para ganar también en Italia. Me gustaría añadir el maillot rosa a mi colección”, explicó Vingegaard, que comenzará su temporada el 16 de febrero en la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos y la Volta a Cataluña (23-29 de marzo).