Jonas Vingegaard es el ganador virtual de la Vuelta a España tras imponerse en penúltima etapa

Jonas Vingegaard sentenció este sábado La Vuelta a España al adjudicarse la etapa 20, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, en una jornada en la que manifestantes cortaron la carretera a 18 km de meta, lo que obligó a los corredores a esquivarlos.

El danés sacó 22 segundos a su principal perseguidor, Joao Almeida, que terminó quinto en la llegada en alto, de modo que amplió la diferencia a un minuto y 16 segundos en la general.

La última etapa discurrirá entre Alalpardo y Madrid, y supondrá una jornada triunfal para el líder, y la última bala para los velocistas del pelotón.