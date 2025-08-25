x

Asalto en la Vuelta a España: le robaron bicicletas al Visma, el equipo del líder de la carrera, Jonas Vingegaard

Además de este contratiempo, el equipo del danés Vingegaard, que lidera la ronda ibérica, perdió por lesión a Axel Zingle.

  • Tras un descuido de los mecánicos del Visma, varias de sus bicicletas fueron robadas el pasado domingo tras la disputa de la segunda etapa de la Vuelta a España. FOTO: Tomada de X @vismaleaseabike
    Tras un descuido de los mecánicos del Visma, varias de sus bicicletas fueron robadas el pasado domingo tras la disputa de la segunda etapa de la Vuelta a España. FOTO: Tomada de X @vismaleaseabike
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

El Visma/Lease a Bike informó este lunes del robo de varias bicicletas durante la madrugada, justo el día después de que Jonas Vingegaard ganara la segunda etapa de la Vuelta a España y se convirtiera en el nuevo líder, y del abandono del francés Axel Zingle.

“Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas”, reveló el equipo ciclista en sus redes sociales.

“Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa”, que saldrá desde San Maurizio Canavese, prosiguió.

Lea aquí:Jonas Vingegaard ganó la segunda etapa de la Vuelta a España y Egan Bernal llegó cuarto

El incidente se produjo en el hotel donde se encuentra alojado el Visma/Lease a Bike a las afueras de Turín. Allí, también están Movistar y Lidl-Trek, que no sufrieron robos.

Según la prensa española, el equipo neerlandés ya pudo recuperar algunas de sus bicicletas.

Tras anunciar el robo, la formación neerlandesa informó del abandono de Zingle, que estuvo implicado en la caída al final de la carrera del domingo, en la que también se vio implicado el propio Vingegaard.

El corredor llegó a meta después de que le colocaran en su sitio el hombro. Aún así, los médicos del equipo aseguraron que no estaba en condiciones de seguir.

Con su baja, Vingegaard dispondrá de un compañero menos para pelear por la victoria final en la 80ª edición de la ronda española y será un contratiempo en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueres (nordeste de España)..

El español Jorge Arcas del Movistar tampoco salió por unos dolores en la cadera.

Estos dos abandonos se unieron al del francés Guillaume Martin-Guyonnet, que no pudo terminar el domingo la carrera también por una caída al sufrir un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal.

