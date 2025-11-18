Juan se prepara para el Penta Ironman de Brasil, el gran reto que quiere sumar a su palmarés

El antioqueño Juan Eugenio Valencia está decidido a cumplir su sueño de disputar el Penta Ironman, previsto para mayo de 2026 en São Paulo (Brasil). El reto es monumental: completar 19 kilómetros de natación, 900 kilómetros de ciclismo y 211 kilómetros de atletismo, sumando un total de 1.130 kilómetros de competencia, en un tiempo menor a cinco días (120 horas de prueba).
Juan Eugenio, dedicado a las competencias de largas distancias desde 2011, ya formalizó su inscripción para el evento. Este martes, comenzó con los chequeos de preparación, una etapa crucial para exigirse al máximo y lograr la meta propuesta: completar el reto de 2026 en un tiempo récord.