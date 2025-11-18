x

Juan se prepara para el Penta Ironman de Brasil, el gran reto que quiere sumar a su palmarés

El antioqueño se ha especializado en competencias de larga distancia.

    Juan Eugenio Valencia se prepara para el Penta Ironman de Brasil 2026, una prueba de alto nivel para el antioqueño. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
18 de noviembre de 2025
bookmark

El antioqueño Juan Eugenio Valencia está decidido a cumplir su sueño de disputar el Penta Ironman, previsto para mayo de 2026 en São Paulo (Brasil). El reto es monumental: completar 19 kilómetros de natación, 900 kilómetros de ciclismo y 211 kilómetros de atletismo, sumando un total de 1.130 kilómetros de competencia, en un tiempo menor a cinco días (120 horas de prueba).

Juan Eugenio, dedicado a las competencias de largas distancias desde 2011, ya formalizó su inscripción para el evento. Este martes, comenzó con los chequeos de preparación, una etapa crucial para exigirse al máximo y lograr la meta propuesta: completar el reto de 2026 en un tiempo récord.

Su esposa, Ana María Naranjo, es su escudera en este sueño y fue la primera en estar a su lado. El martes, a las 6:55 a.m., Juan Eugenio arrancó con la prueba de chequeo, en la que espera completar los 1.130 kilómetros combinados. “Su idea es retarse para conocer cómo reacciona su cuerpo. Con este chequeo va a poder observar su reacción, y también evaluar en qué debe mejorar para cumplir con los tiempos y los deportes exigidos”, comentó Ana María, quien acompañó al deportista en Metroparques y el Aeroparque Juan Pablo II.

La intención de este atleta es simular las distancias exactas que enfrentará en el reto de mayo, por lo que espera finalizar este primer gran ensayo el viernes. Para esta preparación, Juan Eugenio contó con el apoyo del Inder, que le facilitó los escenarios necesarios para el primer ensayo.

Con su perseverancia y empeño, ya cuenta con los elementos básicos para prepararse en busca de estar a punto para el Penta Ironman. Este nuevo desafío se unirá a las destacadas marcas que ya ostenta: se ha coronado campeón norteamericano en cinco ocasiones y ha sido el ganador de la distancia Ironman en 12 oportunidades, lo que lo convierte en uno de los más laureados a nivel mundial.

Además, Juan Eugenio Valencia posee el récord suramericano para la distancia doble ironman (7.6 km de natación, 360 km de ciclismo y 84.4 km de atletismo).

Amor por el agua y el deporte

Juan Eugenio estuvo inmerso en el agua desde muy pequeño. Tras aprender a nadar, se dedicó a entrenar; fue parte de la Liga de Natación de Antioquia y compitió en las categorías menores hasta juveniles. Luego combinó su pasión por el agua con sus estudios universitarios y, durante un tiempo, hizo parte de la Liga de Triatlón, con quienes compitió en los Juegos Atléticos Nacionales de 2012.

Desde entonces, se ha dedicado exclusivamente a las pruebas de distancias largas. Por ello, ha participado en once ocasiones en el Campeonato Mundial de Ironman –también conocido como Ironman de Hawái–.

Entre sus mejores tiempos, se destaca el realizado en el UltraMan: 10 km de natación, 150 km de ciclismo el día uno, 275 km de ciclismo el día 2, y 84.4 km de atletismo en el día tres. Esta marca fue lograda el 14 de diciembre de 2020 en un circuito entre Guatapé, El Peñol, Marinilla, Rionegro y Llanogrande, en Antioquia.

