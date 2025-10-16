Juan Guillermo y Nacho Montoya buscarán la reconquista del Clásico El Colombiano

En medio del esfuerzo que hacen mientras pedalean, a Juan Guillermo y Javier Ignacio siempre se les ve alegres, con su fina sonrisa y una energía contagiosa, la misma que transmitía su padre, Ignacio Montoya, el popular Pesicolo o La Pantera, que hasta el último día de su vida montó en bicicleta (falleció el año pasado) y de quien heredaron la pasión por el ciclismo.
Los hijos de aquel reconocido excorredor antioqueño, que estuvo presente en siete Vueltas a Colombia, seis Clásicos RCN y fue campeón bolivariano en 1985, le darán caché a la edición 52 del Clásico El Colombiano, la competencia de ciclismo recreativa más tradicional del país y por la que sienten gran aprecio porque fue en la que cogieron vuelo para llegar a la élite de este deporte.
Por el lado de Juan Guillermo, hoy con 32 años, no olvida que se impuso en el Clásico EC siendo juvenil, en 2009, un triunfo que le sirvió para ser fichado por el equipo Zero Estrés-GW Shimano, con el que corrió luego la Vuelta del Porvenir. Luego hizo parte de las escuadras Orgullo Paisa, EPM y Supergiros.