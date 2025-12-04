Colombia se adueña del podio en Juegos Bolivarianos e impone nuevo récord en atletismo

La jornada de este jueves dejó diez nuevas medallas doradas para la delegación nacional en los Juegos Bolivarianos. Fue un día cargado de actuaciones que mezclaron técnica, valentía y trayectorias marcadas por el esfuerzo. Al cierre de la edición, Colombia acumulaba 272 medallas: 116 oros, 92 platas y 64 bronces; una marca casi imposible de alcanzar.
A dos jornadas restantes del certamen, Colombia se declara campeón virtual por encima de Venezuela y Perú, quienes ocupan el segundo y tercer lugar en el medallero. Le contamos las actuaciones más destacadas de los colombianos en la antepenúltima jornada.