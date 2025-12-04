Colombia se adueña del podio en Juegos Bolivarianos e impone nuevo récord en atletismo

La jornada de este jueves dejó diez nuevas medallas doradas para la delegación nacional en los Juegos Bolivarianos. Fue un día cargado de actuaciones que mezclaron técnica, valentía y trayectorias marcadas por el esfuerzo. Al cierre de la edición, Colombia acumulaba 272 medallas: 116 oros, 92 platas y 64 bronces; una marca casi imposible de alcanzar. A dos jornadas restantes del certamen, Colombia se declara campeón virtual por encima de Venezuela y Perú, quienes ocupan el segundo y tercer lugar en el medallero. Le contamos las actuaciones más destacadas de los colombianos en la antepenúltima jornada.

En el trampolín sincronizado femenino, Nicole Castellanos y Anny Sánchez se lanzaron con una precisión que les aseguró el oro con 43.285 puntos, por encima de Bolivia (42.685) y Venezuela (40.538).

Nicole, que empezó a los 15 años y colecciona títulos desde su irrupción en el Nacional de Bogotá 2017, vive uno de sus mejores años deportivos. Ella misma lo resumió con serenidad y madurez: “En la final solo teníamos una pasada y no había margen de error... siempre nos visualizamos haciendo la rutina juntas y quedando en el podio de oro”. Luego de la gran actuación grupal, no todo estaba consumado para Castellanos quien consiguió nuevamente medalla dorada en la prueba individual de trampolín.

En la prueba sincronizada masculina, Manuel Sierra y Diego Giraldo escribieron otra página dorada. Con 44.170 puntos, superaron a Venezuela (43.535) y a Perú (43.465). Luego de la prueba Manuel Sierra reveló cual fue la clave del éxito: “Estar 100% seguro de lo que uno va a hacer y no generarle duda a la mente”. Giraldo, por su parte, resaltó el vínculo que los sostiene: “El mayor desafío es conectar bien con el compañero, y a nosotros se nos da muy bien gracias a la confianza”.

Lluvia dorada en el ring

El boxeo entregó tres oros y detrás relatos de vidas que ya son inspiración. La araucana Camila Camilo, en los 65 kg femeninos, logró un triunfo rotundo por decisión unánime 5-0 frente a María Chiroy de Guatemala. El bronce fue para la venezolana Génesis Palma.

Camila creció entre sacrificios materiales y un sueño grande que compartió con su madre y su hermana, quienes acompañaron su proceso incluso viendo peleas desde un celular porque el dinero no alcanzaba para un televisor. El boxeo llegó a su vida por recomendación del entrenador de baloncesto de su colegio, quien vio en ella la estatura y el alcance perfectos, los mismos que hoy la llevan a ser campeona bolivariana. En los 80 kg masculinos, Diego Motoa venció al ecuatoriano Gustiniano Mina, por decisión dividida 3-2. Y Yilmar González, en los 60 kg, ganó por RSC en el tercer asalto ante Cristofer Filos de República Dominicana. En boxeo, Colombia se despide con tres oros, dos platas y tres bronces.

Oro antioqueño en Karate y Skateboard

En el tatami, Valentina Zapata Machado dominó la modalidad de kata individual, alcanzando el oro con 38.8 puntos, mientras la plata quedó en manos de Venezuela. La antioqueña encontró en el karate un hogar cuando era apenas una niña curiosa que veía clases de otros deportes los fines de semana. Ni la natación ni el patinaje la retuvieron; fue la disciplina que vio por casualidad la que le encendió el corazón. Desde 2014 entrena con Kaizen Do, el club que se convirtió en su segunda familia, y desde allí fue construyendo una carrera que ya incluye títulos nacionales, podios suramericanos y una proyección que crece a cada torneo.

Jazmín Álvarez volvió al alto nivel con una fuerza que solo dan las caídas profundas. La paisa ganó el oro en skateboarding con 100.36 puntos, superando a Valentina Petric de Chile (63.86) y a Kiara Oropeza de Perú (48.80). Jazmín, nacida en 1999 en Medellín, fue la primera colombiana en representar al país en unos Olímpicos en patinaje callejero.