Velocistas de Colombia alcanzan triplete dorado en atletismo durante los Juegos Bolivarianos

En Ayacucho el ambiente parecía de fiesta incluso antes de que comenzaran las finales de atletismo. Colombia llegaba a la pista con la presión y el impulso de un torneo en el que ya suma 204 medallas, pero también con la serenidad de que los mejores atletas tendrían participación en Lima, y que el medallero crecería inevitablemente.
Ronal Longa, Valeria Araújo, Carlos Flórez y más nombres reconocidos en el pueblo cafetero, figuraban en las listas de la promesa de la jornada y no decepcionaron, pues la delegación alcanzó cuatro medallas más, y tres de ellas doradas. Le contamos cómo fue la jornada.