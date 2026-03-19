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Mbappé lidera convocatoria de Francia para amistosos contra Brasil y Colombia

El delantero francés, que se acaba de recuperar de una lesión de rodilla, viene de clasificar con el Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League.

  • Kylian Mbappé, de 27 años de edad, se prepara para competir en su tercer Mundial. FOTO AFP
    Kylian Mbappé, de 27 años de edad, se prepara para competir en su tercer Mundial. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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El ariete del Real Madrid Kylian Mbappé lidera la convocatoria de la selección francesa para los amistosos contra Brasil y Colombia en Estados Unidos, anunciada este jueves por el seleccionador Didier Deschamps.

Los Bleus se medirán con la Canarinha el 26 de marzo en Foxborough, en el estado de Massachusetts, y tres días después con el combinado cafetero en Landover, Maryland.

Lea: ¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son pareja? Las imágenes juntos en París que sorprenden a todos

La presencia de Mbappé en esta convocatoria estaba en duda debido a una lesión de rodilla que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante un mes. El actual máximo goleador de LaLiga y de la Champions League regresó a los terrenos de juego el pasado martes, en la victoria 2-1 en octavos de final de Liga de Campeones contra el Manchester City.

Entre el resto de convocados destaca la llamada del arquero Lucas Chevalier, que ha perdido su estatus de titular en el Paris Saint-Germain. Acompaña en la nómina al portero titular Mike Maignan (AC Milan) y a Brice Samba, arquero del Rennes.

Nómina completa

Porteros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), William Saliba (Arsenal/ENG)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N’Golo Kanté (Fenerbahce/TUR), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool/ENG), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ENG), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA).

Siga leyendo: Kylian Mbappé sufrió grave lesión y preocupa al Real Madrid y a la selección de Francia

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