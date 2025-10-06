¿Adiós al rey? LeBron James anunciará importante “decisión” y despertó rumores de su retiro

LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA, anunció este lunes 6 de octubre que revelará una “decisión” este martes, sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita. En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá este martes 7 de octubre a las 16H00 GMT (11:00 a.m., hora Colombia), en la que compartirá “la decisión de las decisiones”. Le puede interesar: ¿Por qué el DIM de Restrepo, que enfrentará a Águilas Doradas en Envigado, es el mejor visitante de la Liga? Su mensaje establece un paralelismo con “The Decision” (“La decisión”), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada que comenzará el 21 de octubre. “Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada”, explicó James durante la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.

“Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque”, añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia. Si bien los medios estadounidenses plantean la posibilidad de que James anuncie su retiro, también han recordado que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025/26 en casa de los Lakers se han disparado. Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, la boleta más barata para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 12 de abril, subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.

LeBron Raymone James Sr., cumplirá 41 años en diciembre y pronto comenzará su 23ª temporada en la NBA. FOTO: AFP