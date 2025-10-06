x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Adiós al rey? LeBron James anunciará importante “decisión” y despertó rumores de su retiro

Por medio de un video, la leyenda del baloncesto aseguró que llegó la hora de tomar “una decisión” con respecto a su vida, la cual será conocida mundialmente durante este martes 7 de octubre, ¿anunciará su retiro?

  • Durante los últimos 10 años, LeBron James, de 40 años, ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA. Comenzará su 23ª temporada en esta liga. FOTO: Getty
    Durante los últimos 10 años, LeBron James, de 40 años, ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA. Comenzará su 23ª temporada en esta liga. FOTO: Getty
  • LeBron Raymone James Sr., cumplirá 41 años en diciembre y pronto comenzará su 23ª temporada en la NBA. FOTO: AFP
    LeBron Raymone James Sr., cumplirá 41 años en diciembre y pronto comenzará su 23ª temporada en la NBA. FOTO: AFP
Agencia AFP
06 de octubre de 2025
bookmark

LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA, anunció este lunes 6 de octubre que revelará una “decisión” este martes, sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá este martes 7 de octubre a las 16H00 GMT (11:00 a.m., hora Colombia), en la que compartirá “la decisión de las decisiones”.

Le puede interesar: ¿Por qué el DIM de Restrepo, que enfrentará a Águilas Doradas en Envigado, es el mejor visitante de la Liga?

Su mensaje establece un paralelismo con “The Decision” (“La decisión”), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada que comenzará el 21 de octubre.

“Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada”, explicó James durante la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.

“Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque”, añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.

Si bien los medios estadounidenses plantean la posibilidad de que James anuncie su retiro, también han recordado que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025/26 en casa de los Lakers se han disparado.

Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, la boleta más barata para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 12 de abril, subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.

LeBron Raymone James Sr., cumplirá 41 años en diciembre y pronto comenzará su 23ª temporada en la NBA. FOTO: AFP
LeBron Raymone James Sr., cumplirá 41 años en diciembre y pronto comenzará su 23ª temporada en la NBA. FOTO: AFP

El precio más bajo para un boleto de reventa en línea con SeatGeek fue de 821 dólares, y de 955 dólares en Ticketmaster.

También le puede interesar: Primera baja de Colombia para amistosos: Yerry Mina no se concentrará con la Selección, este será su reemplazo

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida