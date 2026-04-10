Video | Historia en la NBA: LeBron recibió la primera asistencia de hijo a padre en la historia

LeBron James sigue compitiendo al máximo nivel, envejeciendo como el vino y manteniéndose en un gran estado de forma con el paso de los años. “El Rey” cursa su temporada número 23 en la National Basketball Association (NBA), y sostiene en 2026 un promedio de 20,1 puntos por partido.

La eficacia para vencer al tiempo es tanta que desde hace un año ya, LeBron comparte equipo con su hijo mayor, LeBron Raymone James Jr., más conocido como Bronny.

En la noche del pasado jueves 9 de abril, Los Angeles Lakers, equipo donde juegan “los James”, visitó el Chase Center de San Francisco para enfrentarse a Golden State Warriors; allí los angelinos se impusieron 129 a 103.

Como si hubiera salido de un cuento de fantasía, a menos de un minuto para terminar el primer cuarto del encuentro y en el pabellón del mayor rival de LeBron (jugó 4 finales contra Golden State), Bronny jugó un “pick and roll” con su padre y LeBron terminó colgándose del aro para poner el marcador parcial 25-20 a su favor, pero lo que realmente importó fue la primera asistencia de hijo a padre en la historia de la NBA.