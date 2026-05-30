Impactante explosión de un meteoro en EE. UU.: liberó energía comparable a 300 toneladas de TNT

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos durante la tarde de este sábado 30 de mayo, provocando una potente onda sonora que fue percibida en varios estados y que generó alarma entre los habitantes.
De acuerdo con información de la NASA, la bola de fuego se desintegró a las 14:06 hora local sobre una zona comprendida entre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire.
La agencia espacial estadounidense explicó que la energía liberada durante la explosión fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT (compuesto químico explosivo muy potente, famoso por ser utilizado en demoliciones y aplicaciones militares).