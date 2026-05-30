Impactante explosión de un meteoro en EE. UU.: liberó energía comparable a 300 toneladas de TNT

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos durante la tarde de este sábado 30 de mayo, provocando una potente onda sonora que fue percibida en varios estados y que generó alarma entre los habitantes. De acuerdo con información de la NASA, la bola de fuego se desintegró a las 14:06 hora local sobre una zona comprendida entre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire. La agencia espacial estadounidense explicó que la energía liberada durante la explosión fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT (compuesto químico explosivo muy potente, famoso por ser utilizado en demoliciones y aplicaciones militares).

La NASA descarta relación con lluvia de meteoros o basura espacial

Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la NASA, señaló que el fenómeno correspondió a un objeto natural que ingresó a la atmósfera terrestre. Puede ver: Videos | Así fue la impactante explosión de un cohete de Jeff Bezos durante ensayo en Florida Según la funcionaria, la bola de fuego no estaba relacionada con ninguna lluvia de meteoros activa en la actualidad y tampoco se trató de la reentrada de desechos espaciales o restos de satélites. La agencia indicó que el meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora cuando se produjo su desintegración. En ese momento se encontraba a una altitud superior a los 60 kilómetros sobre la superficie terrestre.d

Fuertes estruendos y reportes de viviendas temblando

La explosión tomó por sorpresa a los residentes de Massachusetts, New Hampshire y otras zonas cercanas, quienes escucharon fuertes ruidos similares a detonaciones. A través de redes sociales, numerosos usuarios reportaron haber sentido vibraciones en sus viviendas y afirmaron que algunas casas llegaron a temblar debido a la intensidad del fenómeno. Los testimonios coincidieron en describir un fuerte estruendo repentino que generó preocupación e incertidumbre entre la población, especialmente porque el origen del ruido no fue identificado de inmediato. Vea aquí: Nasa vigila asteroide que pasaría cerca de la Tierra en 2032, ¿hay peligro?

Residentes reportaron temblores, ventanas vibrando y un fuerte “doble estruendo”

Tras la explosión del meteoro, habitantes de Massachusetts y otros estados del noreste de Estados Unidos compartieron en redes sociales su sorpresa por la intensidad del fenómeno. Muchos aseguraron haber escuchado un fuerte “doble estruendo” y afirmaron que sus viviendas se sacudieron durante varios segundos. Algunos compararon el sonido con una explosión, mientras que otros pensaron inicialmente que se trataba de un terremoto o de un transformador eléctrico estallando. Usuarios en plataformas digitales relataron que las ventanas vibraron, las mascotas se alteraron y varias casas llegaron a temblar debido a la onda expansiva generada por la desintegración del objeto en la atmósfera. Le puede interesar: Elon Musk busca puntos para construir puertos espaciales y el gobernador de Antioquia le propuso Urabá: ¿es viable? El canal local WCVB recopiló testimonios de residentes de distintas ciudades de Massachusetts que describieron el fenómeno como un estruendo inusualmente potente. Algunos aseguraron que toda su vivienda se sacudió y que el ruido fue mucho más fuerte que el de una explosión eléctrica convencional. Las autoridades estatales también confirmaron la recepción de múltiples reportes relacionados con el fuerte ruido y las vibraciones. Sin embargo, indicaron que no se registraron emergencias asociadas al evento ni existía riesgo para la seguridad pública. Lea también: ¿Hay alguien ahí? El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

Qué es una bola de fuego y por qué produce explosiones