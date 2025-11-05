x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“El Demonio de Tazmania” llegó a Paisas para hacer sus diabluras en la Liga Profesional

El quinteto antioqueño tiene una racha de cuatro victorias y ahora viaja a Cúcuta para medirse a Motilones.

  • El vallecaucano Leyder Moreno es nuevo jugador de Paisas, llega para aportar su experiencia y talento al equipo que busca el bicampeonato. FOTO CORTESÍA PAISAS
    El vallecaucano Leyder Moreno es nuevo jugador de Paisas, llega para aportar su experiencia y talento al equipo que busca el bicampeonato. FOTO CORTESÍA PAISAS
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
05 de noviembre de 2025
bookmark

Leyder Moreno, alero de 25 años, cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto internacional, pues ha pasado por las ligas de Chile, Argentina, Rusia, Panamá, Paraguay, El Salvador y Estados Unidos. Además, fue campeón con Titanes de Barranquilla en la Liga Profesional.

Viene de ser campeón en agosto de la Liga Dos de Chile con el club Puerto Montt, logrando el ascenso a la máxima categoría del baloncesto chileno. Esta trayectoria respalda al alero que llegó a Paisas con la misión de aportar en defensa y ataque para buscar el bicampeonato, motivo por el cual se muestra feliz y motivado.

Paisas reseñó que el nuevo integrante del equipo “practicó atletismo y fútbol americano, deportes que contribuyeron a desarrollar su explosividad, fuerza y agilidad, características que le han permitido que se destaque dentro de la cancha”.

Moreno, quien ha hecho parte de la Selección Colombia, confía en poder aportarle al grupo y cumplir el objetivo de ser campeones. “Me siento bien en la ciudad, me da mucha alegría poder compartir con este grupo. Recién me vinculé, pero ya me siento como en casa y, lo más importante, motivado para aportarle al equipo en el objetivo que tenemos de ser campeones otra vez”, comentó Leyder, quien debutó en el Iván de Bedout ante Sabios, en la doble victoria de los antioqueños.

Estos triunfos le permitieron a los dirigidos por Daniel Seoane sumar una racha de cuatro victorias consecutivas y alcanzar 17 puntos, los mismos que Toros del Valle y Caimanes del Llano, aunque con mejor diferencia, ya que de los tres es el equipo que más cestas ha logrado en el campeonato: 836, frente a las 802 de Toros y las 791 de Caimanes.

Esas cuatro victorias han sido ante Cimarrones de Chocó, como visitantes, y contra Sabios, en casa, durante la fase regular de la Liga Profesional, que busca a los clasificados a la siguiente fase.

“Los jugadores jóvenes tienen un año con nosotros y, por eso, tienen claro el sistema y la filosofía de Paisas. Ahora, con los jugadores que llegaron, que son talentosos y buenas personas, estamos consolidando un grupo al que le dolieron bastante las dos derrotas que sufrimos, y ahora ajustamos cuatro victorias que nos fortalecen para seguir creciendo”, comentó Daniel Seoane, entrenador de Paisas.

Ante Sabios, los antioqueños ganaron 101-70 y 95-85 en el doble enfrentamiento, superando la barrera de los 100 puntos y registrando 50 asistencias, lo que demuestra la potencia ofensiva de un equipo que se mantiene como el más efectivo del torneo.

Ahora, los antioqueños deberán viajar a Cúcuta para la doble confrontación contra Motilones, programada para este viernes y sábado. La idea del quinteto es terminar entre los dos primeros lugares de la tabla para avanzar directamente a la fase de semifinales, mientras que del tercero al sexto pasarán a jugar la clasificación a los Play-In, donde se definirán los rivales en la lucha por el título.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida