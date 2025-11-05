Sindicato de MinTrabajo alertó sobre orden de exhibir fotos de Petro y del ministro Sanguino en sedes de la entidad: esto dijeron

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (Sinaltraempros) expresó su rechazo a las órdenes que se habrían emitido desde el despacho del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, para exhibir fotografías del presidente Gustavo Petro y del propio ministro en las áreas de atención al ciudadano de las sedes regionales de la entidad. En un comunicado, Sinaltraempros —filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)— advirtió que la medida contraviene el ordenamiento jurídico y, además, resultaría improcedente en un contexto preelectoral.

Según el sindicato, “lo que se evidencia con estas imágenes es hacer propaganda política y de gobierno, por lo cual no debe utilizarse las entidades y las funciones misionales para fines e intereses personales, y mucho menos presionar, acosar o determinar a subalternos o particulares para que respalden una causa, campaña o candidato”. La organización sindical aseguró que en el Ministerio de Trabajo “no se da ejemplo cuando se constriñe a los subalternos a hacer o realizar actividades y mucho menos ‘actividades’ que están en contra de la Ley, como el caso de las directrices impartidas a los Directores Territoriales y otros subalternos, para que instalen las imágenes descritas”, señaló el pronunciamiento.