Así es el Minuteman III: el misil balístico intercontinental de EE. UU. con el que Trump retomó pruebas armamentistas

El arsenal y poderío estratégico de Estados Unidos volvió a ser el centro de atención global este miércoles 5 de noviembre, después del lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental (Icbm) Minuteman III. Le puede interesar: Estados Unidos anunció lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III La acción se ejecutó desde la Vandenberg Space Force Base, en California, y se enmarca en una serie de ensayos ordenados por el presidente Donald Trump para evaluar el poderío nuclear del país.

El Air Force Global Strike Command (Afgsc) llevó a cabo el ensayo, denominado “GT 254”, con el propósito declarado de evaluar la confiabilidad, preparación operativa y precisión del sistema. Según comunicó la base en su sitio web, el misil desarmado recorrió una distancia aproximada de cuatro mil 200 millas náuticas, impactando el sitio de pruebas de defensa de misiles Ronald Reagan, ubicado en el atolón Kwajalein, en las Islas Marshall.

Una orden presidencial con reacción inmediata

La prueba del Minuteman III se produce poco después de que el presidente Trump emitiera una instrucción directa de iniciar inmediatamente las pruebas del arsenal nuclear estadounidense, como respuesta a maniobras militares realizadas por Rusia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Tomada de redes sociales @WhiteHouse

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo Trump a través de su red social Truth Social el pasado 30 de octubre. El anuncio de Trump llegó tras los ejercicios de las fuerzas nucleares rusas dirigidas por el presidente Vladímir Putin el 22 de octubre, en las que se lanzó un misil balístico intercontinental Yars, con un alcance de hasta 12 mil kilómetros, desde el cosmódromo de Plesetsk.

El poder del Minuteman III

El LGM‑30G Minuteman III es un componente esencial de la tríada nuclear terrestre de EE. UU., diseñado como un arma estratégica de largo alcance. Un ICBM es un arma de largo alcance que puede viajar miles de kilómetros. Tras ser disparado, alcanza el espacio y luego libera una o varias ojivas que vuelven a entrar en la atmósfera para caer sobre sus objetivos. De acuerdo con el Centro para el Control y la No Proliferación de Armas, estos misiles tienen un alcance mínimo de 5 mil 500 kilómetros.