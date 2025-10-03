Liga Antioqueña de voleibol acató fallo de la Corte, reintegró a Emiliana Castrillón a competencias y ajustó el reglamento de torneos

La Liga Antioqueña de Voleibol comunicó a la opinión pública que acató el fallo de la Corte Constitucional en el caso de la tutela que la deportista Emiliana Castrillón Jaramillo interpuso ante la entidad y por ello, además de reintegrar la deportista a la competencia adelantó los ajustes requeridos en el reglamento de los torneos.
La entidad rectora del voleibol antioqueño manifestó también que, desde 2024, cuando el Juzgado Promiscuo Municipal de Amagá falló en segunda instancia también a favor de la deportista, la Liga adoptó una serie de medidas para garantizar los derechos de Emiliana.