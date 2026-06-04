Los Knicks, con Brunson como figura, ganaron en San Antonio primer duelo de Finales de la NBA

Con una remontada liderada por Jalen Brunson, los New York Knicks se anotaron el primer triunfo de las Finales de la NBA al imponerse el miércoles en la noche 105-95 en la cancha de los San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama.
Brunson, que anotó 13 de sus 30 puntos en el último cuarto, salió vencedor de un espectacular duelo final con Wembanyama, que logró 26 puntos y 12 rebotes, en un juego que llegó empatado a los dos últimos minutos.
Los Knicks, que habían levantado una desventaja de 14 puntos en el tercer cuarto, suman 12 partidos invictos en estos playoffs en busca de su primer anillo de campeón desde 1973.
“Simplemente nos mantuvimos unidos... No fue nuestra noche, ni mi noche, durante gran parte del partido, pero seguimos buscando la manera y poco a poco fuimos recortando distancias”, dijo Brunson, que tuvo que recibir atención médica en una rodilla al final del primer cuarto. “Voy a estar bien”, dijo sobre su estado físico.
Las fieles celebridades de los Knicks, como los actores Ben Stiller y Timothee Chalamet, viajaron hasta Texas para no perderse el regreso del equipo neoyorquino a unas Finales tras 27 años de ausencia.
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Los aficionados de la Gran Manzana se hicieron sentir en el Frost Bank Center para contrarrestar la localía de San Antonio, que arrancaba la eliminatoria como gran favorito tras destronar el sábado al Oklahoma City Thunder.
Wembanyama, que apabulló en esa serie al MVP Shai Gilgeous-Alexander, no tuvo este miércoles el mismo impacto en ataque, terminando con 6-21 en tiros de campo y cometiendo 6 pérdidas de balón.
“Cada equipo defiende de una manera diferente. Pero voy a solucionarlo. Esta noche jugué mal, no es más complicado que eso”, resumió el pívot de 2,24 metros de altura.