El oro llegó sobre ruedas en los Juegos Mundiales de Chengdú con María Fernanda Timms

La actuación de los colombianos en Juegos Mundiales ha sido brillante, especialmente en deportes acuáticos que hasta ahora acumulaban casi todas las medallas. Sin embargo, el tan esperado debut de los deportes sobre ruedas llegó y los resultados fueron los esperados. Este martes, María Fernanda Timms, Gabriela Rueda y Jhon Edward Tascón, fueron los responsables de darle tres medallas más a Colombia, una de oro y dos de plata. Le contamos los detalles, además de otras tres medallas para Colombia en la jornada. Le puede interesar: La “reina” Saray: Queen ganó el oro del BMX freestyle en Juegos Panamericanos y su hermana fue plata

Primer oro en patinaje para Colombia en los Juegos Mundiales

En la prueba vuelta al circuito de patinaje, María Fernanda Timms fue la reina indiscutible. La velocidad, consistencia y aguante de la colombiana no pudieron ser superados de ninguna manera, y Timms ganó el oro con ventaja y comodidad. Desde las rondas preliminares, María Fernanda mostró gran ventaja sobre sus rivales, avanzando a semifinal y final sin ningún contratiempo. Fue como si la medalla ya estuviera hecha para ella.

La final para la colombiana fue impecable y casi increíble. Timms pudo superar a la belga Fran Vanhoutte, quien había dominado en el heat previo. La potencia y determinación, características de las colombianas en el deporte sobre ruedas, se interpuso ante la belga para llevarse el podio. De esta manera, Timms se llevó el primer lugar. La plata fue para la belga Fran Vanhoutte y el bronce para la alemana Anna Schimek.

Dos platas que brillaron como oro en los Juegos Mundiales para Colombia

La segunda medalla vino de la mano de Gabriela Rueda en unos exigentes 10.000 metros puntos. Rueda que se mantuvo en primer lugar en la gran mayoría de la prueba, sumó 10 puntos en los primeros 5.600 metros. Sin embargo, en la última vuelta perdió el liderato ante la francesa Marine Lefeuvre, quien cerró con 11 unidades para quedarse con el oro.

Jhon Tascón fue la tercera medalla y segunda plata en la jornada de patinaje. En la prueba de vuelta al circuito, Tascón patinó como los dioses en las rondas preliminares y en la semifinal, y el oro le pasó muy cerca. Solo por un par de milésimas, el podio se lo terminó llevando el español Jhoan Sebastián Guzmán, dejando al colombiano con la plata.

Otras medallas para Colombia en la jornada de hoy de Juegos Mundiales

Otras disciplinas también tuvieron éxito en la jornada de hoy y dejaron tres medallas de bronce para un total de 12 medallas para Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú. Miguel Ángel Rodríguez se llevó el bronce en squash al imponerse 3-1 al suizo Dimitri Steinmann, en un duelo a muerte que al final dejó una victoria agónica.

El tiro con arco, dúo compuesto mixto, también ocupó podio de la mano de Isabella Sepúlveda y Sebastián Villegas. Los colombianos ocuparon el tercer lugar detrás del dúo estadounidense y el mexicano, quien se llevó el oro.

Finalmente, el dúo para-visual de Jeison Camilo Mora y Edgar Castillo en Ju-Jitsu, se llevó la última medalla de bronce para Colombia. El dúo quedó detrás de los chinos y alemanes respectivamente.