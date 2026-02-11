El Parque Berrío será renovado tras más de 30 años sin intervenciones: esta es la millonaria inversión

Después de décadas sin acciones de fondo, iniciaron por fin las obras de intervención en el Parque Berrío, esto, como un punto de partida de un plan integral que busca recuperar sectores estratégicos del Centro de Medellín. El proyecto fue anunciado por el alcalde Federico Gutiérrez y hace parte de la estrategia Mi M2. Esta iniciativa contempla además intervenciones en Plaza Botero, Palacé y los alrededores del metro.
El Parque Berrío, que no era intervenido desde hace más de 30 años (cuando se construyó la estación del metro inaugurada en 1995), será objeto de una renovación que incluye el cambio de pisos por baldosa de grano para mejorar la seguridad peatonal, recuperación de zonas verdes, preservación de árboles patrimoniales, modernización de la iluminación y mejoras en accesibilidad. También se intervendrá el área de influencia de la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, con autorización del Ministerio de Cultura.