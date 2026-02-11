Posible impuesto al patrimonio a empresas desata rechazo entre empresarios en Colombia

La tragedia invernal en Córdoba ya empezó a mover fichas en la política fiscal. En medio del Consejo de Ministros realizado en Montería, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno declarará una nueva emergencia económica para atender la crisis provocada por los fuertes aguaceros.
Sería la cuarta durante la administración del presidente Gustavo Petro.
Como parte de las medidas extraordinarias, el Ministerio de Hacienda contempla crear un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Es decir, un tributo dirigido directamente a las empresas.
“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, afirmó Ávila.
