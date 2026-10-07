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Con 11 años, Mateo Gómez ganó en Italia y es campeón mundial de Karting

El joven piloto colombiano Mateo Gómez se hizo con el triunfo en la Easykart 60 en el South Garda Karting en Nord Ladino, Italia.

  • Mateo Gómez (centro) es el nuevo campeón de Easykart 60 con tan solo 11 años de edad. Es una de las grandes promesas del automovilismo colombiano. FOTO Cortesía
    Mateo Gómez (centro) es el nuevo campeón de Easykart 60 con tan solo 11 años de edad. Es una de las grandes promesas del automovilismo colombiano. FOTO Cortesía
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
07 de octubre de 2026
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El automovilismo colombiano volvió a estar en la cima el pasado domingo 4 de septiembre. La región de Brescia fue testigo de un joven piloto criollo de tan solo 11 años de edad. Su nombre es Mateo Gómez, quien a bordo de su kart dominó todo el fin de semana y se quedó con el título de la Easykart 60.

La vigésimo quinta edición de las Easy Kart International Grand Finals se celebró en Lonato del Garda, Brescia, Italia, en el mítico autódromo South Garda Karting. Mateo, quien está radicado en el país tano para perfeccionar su técnica como para entrenarse de la mejor manera, se apunta como una de las promesas del deporte motor nacional.

Su fin de semana competitivo en la región de Lombardía inició con las primeras pruebas. El evento inició el jueves 1 de octubre y finalizó con la gran carrera que lo posicionó en lo más alto de la categoría el domingo 4. El primer día arrancó con una sesión de clasificación; después serían dos mangas eliminatorias para culminar con una prefinal y final del último día.

Más de 261 participantes llegaron a este pequeño municipio italiano, 30 de ellos en la categoría Easykart 60, donde correría el chico colombiano. Con un conocimiento previo del circuito por lo estudiado, Gómez demostró su agilidad y destreza al volante al hacerse con el segundo puesto al finalizar los primeros giros de la clasificación, algo que le valió para aumentar las chances de hacer una mejor presentación en las mangas siguientes.

En esas segundas pruebas del fin de semana, Mateo fue el más veloz de todos y se hizo con ambas mangas. El domingo, día definitorio, quedó segundo en la prefinal y en la carrera definitiva logró el primer lugar con más de 3 segundos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, el joven italiano Edoardo Galimberti. Los locales llegaron al lugar para ver a una de las promesas del automovilismo tano; sin embargo, vieron a Mateo Gómez colgar la bandera de Colombia en lo más alto del podio.

No ganó una carrera cualquiera, pues el prestigio de Easykart fue creciendo con los años, siendo el acercamiento para muchos pilotos que apenas inician con el automovilismo de alta competencia. Por ejemplo, en el 2015, Andrea Kimmi Antonelli ganó en la misma categoría en la que triunfó Mateo Gómez. En la actualidad, Antonelli lidera la Fórmula 1 (categoría reina del deporte) y está a poco de convertirse en el ganador más joven de la Gran Carpa.

En tan solo 10 meses compitiendo en el karting internacional en el World Series Karting (WSK), uno de los campeonatos que más exige a los niños que sueñan con llegar al gran pilotaje, iniciando en la posición 58 y escalando a la casilla 22 en tan solo diez meses de estar en la clasificación.

Mateo se forma en Italia

Tras iniciar su camino en el karting en 2022 a la edad de 6 años, Mateo destacó en Colombia en la Rok Cup con una notable superioridad, siendo el dueño de las pole position por 3 años seguidos y 15 podios. Luego, compitió en los Estados Unidos en 2024 y junto a su familia se radicó en Italia hace un año para seguir en ascenso.

“Italia representa una oportunidad de aprender y competir al más alto nivel” dijo tras la carrera Daniel Gómez, padre de Mateo.

Lea también: Prefirió la biela antes que el avión: la insólita travesía de 400 kilómetros de Valtteri Bottas para llegar al Gran Premio de Singapur

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Mateo Gómez y qué título de automovilismo ganó en Italia?
Mateo Gómez es un piloto colombiano de 11 años que se coronó campeón mundial en la categoría Easykart 60 durante la vigésimo quinta edición de las Easykart International Grand Finals, celebradas en Italia.
¿En qué circuito y ciudad de Italia se disputó el campeonato de karting que ganó Mateo Gómez?
El campeonato se disputó en el autódromo South Garda Karting, ubicado en la localidad de Lonato del Garda, en la región de Brescia (Lombardía), Italia.
¿Cómo fue el rendimiento de Mateo Gómez durante el fin de semana del campeonato?
El piloto colombiano obtuvo el segundo lugar en la sesión de clasificación, ganó las dos mangas eliminatorias, ocupó el segundo puesto en la prefinal y se adjudicó la carrera final con más de 3 segundos de ventaja sobre el italiano Edoardo Galimberti.
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