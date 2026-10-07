Con 11 años, Mateo Gómez ganó en Italia y es campeón mundial de Karting

El automovilismo colombiano volvió a estar en la cima el pasado domingo 4 de septiembre. La región de Brescia fue testigo de un joven piloto criollo de tan solo 11 años de edad. Su nombre es Mateo Gómez, quien a bordo de su kart dominó todo el fin de semana y se quedó con el título de la Easykart 60.

La vigésimo quinta edición de las Easy Kart International Grand Finals se celebró en Lonato del Garda, Brescia, Italia, en el mítico autódromo South Garda Karting. Mateo, quien está radicado en el país tano para perfeccionar su técnica como para entrenarse de la mejor manera, se apunta como una de las promesas del deporte motor nacional.

Su fin de semana competitivo en la región de Lombardía inició con las primeras pruebas. El evento inició el jueves 1 de octubre y finalizó con la gran carrera que lo posicionó en lo más alto de la categoría el domingo 4. El primer día arrancó con una sesión de clasificación; después serían dos mangas eliminatorias para culminar con una prefinal y final del último día.

Más de 261 participantes llegaron a este pequeño municipio italiano, 30 de ellos en la categoría Easykart 60, donde correría el chico colombiano. Con un conocimiento previo del circuito por lo estudiado, Gómez demostró su agilidad y destreza al volante al hacerse con el segundo puesto al finalizar los primeros giros de la clasificación, algo que le valió para aumentar las chances de hacer una mejor presentación en las mangas siguientes.

En esas segundas pruebas del fin de semana, Mateo fue el más veloz de todos y se hizo con ambas mangas. El domingo, día definitorio, quedó segundo en la prefinal y en la carrera definitiva logró el primer lugar con más de 3 segundos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, el joven italiano Edoardo Galimberti. Los locales llegaron al lugar para ver a una de las promesas del automovilismo tano; sin embargo, vieron a Mateo Gómez colgar la bandera de Colombia en lo más alto del podio.