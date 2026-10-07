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¿El lado oscuro de Sofía Vergara? En Bloodlines, Joe Manganiello hace revelaciones impactantes

Los fragmentos del libro fueron publicados por la revista People y recogidos por la prensa internacional.

  • Sofia Vergara y Joe Manganiello se casaron en 2014. Su historia de amor siempre estuvo bajo el escrutinio de la prensa. Foto: Getty.
    Sofia Vergara y Joe Manganiello se casaron en 2014. Su historia de amor siempre estuvo bajo el escrutinio de la prensa. Foto: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2026
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En extractos de Bloodlines, sus memorias, Joe Manganiello reveló detalles de la enfermedad autoinmune que enfrentó durante siete años y que afectó su matrimonio con Sofía Vergara. El actor asegura que durante ese periodo su relación se había quedado “completamente vacía de emotividad” y que su entonces esposa no fue un apoyo durante la crisis.

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En los fragmentos del libro obtenidos por People y citados por TMZ, Manganiello afirma que Vergara se negaba a abrazarlo y se burlaba de su cachorro. El actor sostiene que el animal tuvo un papel fundamental durante uno de los momentos más difíciles de su enfermedad, cuando llegó a considerar el suicidio. “Tuve que regalar mi arma porque no dejaba de pensar en ella, y entonces llegó el perro. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, escribió.

Manganiello cuenta que sus problemas de salud comenzaron poco después de su matrimonio con Vergara, en 2015. Presentaba dolor abdominal, úlceras en el tracto digestivo, fiebre, erupciones cutáneas, dolores de cabeza y fatiga. En 2016 tuvo que someterse a una cirugía de urgencia.

Durante los siguientes siete años perdió cerca de 27 kilos, pasó por numerosas colonoscopias y le extirparon parte del intestino. Inicialmente recibió tratamientos para la enfermedad de Crohn y la colitis, pero, según su relato, los medicamentos no funcionaron. Para controlar el dolor recurrió a hidrocodona, parches de fentanilo y marihuana.

El actor también aborda en el libro las diferencias sobre la posibilidad de tener hijos, una de las razones que Vergara ha mencionado al hablar de la separación. Manganiello asegura que, después de enfermar, había descartado la posibilidad de ser padre. La pareja había considerado utilizar donantes de óvulos tras varios intentos fallidos de fecundación in vitro.

Actualmente, Manganiello asegura que se encuentra sin síntomas y que ya no toma medicamentos. También se sometió a una cirugía para reconectar su tracto digestivo.

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Preguntas y respuestas el libro de Joe Manganiello

¿Qué enfermedad autoinmune tuvo Joe Manganiello?
Joe Manganiello recibió tratamiento para la enfermedad de Crohn y la colitis, pero en su relato explica que los medicamentos no funcionaron. La noticia no especifica cuál fue el diagnóstico definitivo de la enfermedad autoinmune que enfrentó durante siete años.
¿Cuándo comenzaron los problemas de salud de Joe Manganiello?
Los problemas de salud comenzaron poco después de su matrimonio con Sofía Vergara, celebrado en 2015. En 2016 tuvo que someterse a una cirugía de urgencia debido al deterioro de su condición.
¿Qué dijo Joe Manganiello sobre Sofía Vergara y su enfermedad?
Manganiello afirma en Bloodlines que su matrimonio se había vuelto “completamente vacío de emotividad” durante su crisis de salud. También sostiene que Vergara se negaba a abrazarlo y se burlaba de su cachorro, aunque estas afirmaciones corresponden al relato del actor en sus memorias.
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