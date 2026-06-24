Mauricio Ortega, la cuota de jerarquía de Colombia en el Panamericano de atletismo en Medellín

En la nutrida nómina de 45 deportistas de la Selección Colombia que competirán desde este viernes en el Campeonato Panamericano de atletismo en Medellín hay un hombre que no solo llama la atención por su contextura física, también por su gran hoja de vida deportiva y trayectoria.

Ya con 31 años de edad, Mauricio Ortega -mide 1.87 metros y pesa 130 kilos- ha logrado sostenerse no solo como el mejor lanzador de disco del país, también de Suramérica.

El 22 de julio de 2020, en la localidad Vila Nova de Cerveira, en Portugal, estableció, con 70,29 metros, marca suramericana, convirtiéndose en el primer deportista en la historia de esta parte del continente que pasa la barrera de los 70 metros.

Siempre tranquilo, con un enfoque claro y una ambición intacta, Ortega está de vuelta en el escenario que madrugaba constantemente a entrenar, bajo las órdenes del recordado entrenador Armin Luna (q.e.p.d.), para proyectarse hacia el alto rendimiento. “Lo veo como un futuro medallista mundial y olímpico. Con el paso de los años, si continúa con esa disciplina, será mejor de lo que es ahora”.

Así decía Armin sobre su exalumno, quien desde el 2018 se radicó en el extranjero para mejorar su técnica y tener mayores competencias en busca de nuevas alegrías.

Lea: Ortega ya es lanzador de 70 metros

Tras salir de Europa, donde vivió en Portugal y España, Mauro esrá asentado en la actualidad en Filadelfia, En Estados Unidos.

En ese país viene de ser sexto (60,45 metros) en el Silver Continental Tour, en Tucson, Arizona; primero (60,38) en el Open en Fleetwood, Pensilvania; y tercero en el Oklahoma Throws Series World Invitational (66,51).

El año pasado, en el que fue campeón nacional nuevamente, esa vez en Armenia (60,63), tuvo como mejor registro 69 metros en la cita de Oklahoma, donde salió ganador.

Acercarse otra vez a los 70 metros da a entender el nivel en el que se encuentra Mauricio y ratifica el deseo de superación del nacido en Apartadó, que ante su gente espera ratificar su gran momento en el certamen continental.

Hace 13 años, también en Medellín, pero en el Panamericano juvenil, fue segundo (61,77), detrás del estadounidense Hayden Reed (62,49). Mientras que en 2023, en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, terminó también como subcampeón (61.86), escoltando al local Lucas Nervi (63.39).

Ahora, con la experiencia adquirida y el apoyo de su público, Ortega buscará terminar en los puestos de honor.

“Regresar a la casa siempre te da alegría, me siento realmente bien. Ya soy una persona más consciente, más maduro. Mis expectativas para este Panamericano son las mismas de siempre: hacer una actuación mejor de lo hecho en la anterior. Las cosas no te llegan por magia, entonces hay que trabajar más”.

Le puede interesar: “Los deportistas no somos personas del común”

Así indicó este miércoles el urabaense, quien gracias al legado que viene dejando en el atletismo fue incluido en el Equipo 10 de 10 creado por la Fundación Fraternidad Medellín, y al que se sumaron la Fundación Sura, la Fundación Sofía Pérez de Soto y operado por la Fundación Mariana Pajón, con el fin de brindarle apoyo integral, en sus procesos de preparación y formación a deportistas antioqueños en sus caminos rumbo a Juegos Olímpicos.

“Hacia allá miro, a Los Ángeles-2028, por eso hay que continuar constante, tener disciplina y orden. Ser parte del Equipo 10 de 10 es un premio que llega cuando estás comprometido con tu propósito. Solo tengo gratitud por lo que me brindan. Por tal motivo se debe seguir siendo responsable y ejemplo para los demás. Ahora, con la fe intacta en Dios, me esfuerzo para buscar ser siempre el mejor”.

Así se despidió Mauricio, motivado de retornar a Medellín, donde se quedará hasta finales de julio, para viajar luego a Santo Domingo, República Dominicana, donde competirá en los Juegos Centroamericanos, que se realizarán del 24 de ese mes hasta el 8 de agosto.

Siga leyendo: Atletismo: Colombia selló un relevo dorado y veloz en el Iberoamericano sub-20: estas medallas se colgaron