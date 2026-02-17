Economía con Petro ha crecido 13,6%, inferior al del gobierno Duque pese a la pandemia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló las cifras de crecimiento del cuarto trimestre de 2025 y del total del año. El balance muestra un crecimiento de 2,3% entre octubre y diciembre y una alza acumulada de 2,6% en todo el 2025. La lectura general es de recuperación moderada, pero con señales mixtas bajo la superficie. Puede leer: Petro admite flojo crecimiento del PIB en 2025: “Bajar tasa real de interés es indispensable” El crecimiento anual de 2,6% estuvo jalonado principalmente por el sector cultural, que se expandió 9,9%; el comercio, con 4,6%; y la administración pública y defensa, con 4,5%. En otras palabras, el dinamismo vino por el lado del consumo, hogares y gasto público, y por actividades asociadas al entretenimiento y los servicios, como los conciertos. En contraste, sectores estratégicos como construcción, minas y canteras e industria manufacturera permanecen estancados o con bajo desempeño.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, aseguró que las cifras muestran un aumento generalizado en todas las formas de consumo de bienes por parte de los hogares. Al detallar la composición del gasto, explicó que recreación y cultura es el rubro que más está impulsando el crecimiento. “Este componente registró una variación de 11,3% y aportó un punto porcentual completo al resultado, muy por encima de los demás sectores, cuyos aportes individuales están por debajo de ese nivel”. Según señaló, la brecha frente a otros componentes se amplió este año, cuando antes era más estrecha. Urdinola destacó que este comportamiento es relevante porque, en economías de menores ingresos, el consumo suele concentrarse en bienes básicos como alimentos, bebidas no alcohólicas y servicios de vivienda, agua, electricidad y gas, es decir, en lo necesario para subsistir. “En esta ocasión, aunque esos rubros siguen siendo importantes, su contribución fue menor, alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron 0,3 puntos porcentuales, al igual que salud”, precisó Urdinola. Entérese: Economía colombiana creció 2,6% en 2025, impulsada por los conciertos

Balance del Gobierno Petro: crecimiento acumulado y comparación histórica

Para Germán Machado, economista de la Universidad de los Andes y profesor de Economía, la economía colombiana ha crecido 13,6% durante el gobierno Petro. Sin embargo, subraya que es un registro inferior al del Gobierno Duque, incluso considerando la pandemia. “Es difícil tener un socio peor para el sector empresarial en Colombia. Después de 3 años y medio de gobierno Petro, el crecimiento económico es el más flojo de los últimos gobiernos. En los últimos 3 años y medio la economía colombiana solo ha crecido 13,6%, lo que significa que ha crecido menos que en el Gobierno Duque (que tuvo que enfrentar la pandemia del covid-19)”, insistió el académico. Machado advierte que mientras construcción, minas y canteras e industria manufacturera están estancadas, “el sector público ha crecido 22,5% en lo corrido de esta administración”, lo que sugiere un mayor peso del Estado en la dinámica económica reciente. “Con todo y a pesar de eso, Colombia en 2025 creció menos de lo esperado y menos que el promedio mundial. Colombia también creció por debajo del Medio Oriente y Asia Central, África Subsahariana y los países de Asia Emergente”.

En esa misma línea, Marc Hofstetter, también profesor de Economía en los Andes, es más crítico. Asegura que en el frente de actividad económica el desempeño ha sido “fatal”, el país ha crecido solo 5% en tres años y medio y, según su lectura, el Gobierno cerrará con el peor registro del siglo, incluso por debajo del periodo de Duque con pandemia incluida. Además del punto anterior, Hofstetter enfatiza en dos puntos: la inversión ha caído más de 12% desde que comenzó el actual Gobierno, afectada, según su análisis, por un gasto público financieramente insostenible y por políticas y narrativas que percibe como antiempresariales. “Tercero, por el lado de la oferta hay menos minería (-8,4%), manufactura (-4%) y construcción (-8,5%) que hace tres años y medio. No es que crezcan poco, producen menos que en 2022, lo que implica menores ingresos para quienes trabajan en esos sectores”, detalla el academémico. Puede conocer: Colombia cerró el 2025 con una tasa de desempleo del 8,9%, ¿de cuánto fue la caída frente a 2024?

Índice de seguimeinto a la economía colombiana.

Cuarto trimestre 2025: crecimiento menor al esperado y señales de desaceleración

Al ponerle la lupa al cierre del 2025, Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, sostiene que el resultado del cuarto trimestre dejó “algo que desear”. Aunque el año cerró con 2,6%, el crecimiento de 2,3% anual en el último trimestre estuvo por debajo de las expectativas del mercado. El impulso de la economía en 2025 se apoyó en dos factores: el consumo privado, principalmente de los hogares, y el gasto público. “El consumo de los hogares mantuvo una dinámica positiva en el cuarto trimestre. El sector público también creció, aunque a un ritmo menor que en el tercer trimestre, que fue particularmente fuerte en consumo público”, detalló la analista. Sin embargo, al discriminar por aportes, el panorama cambia. En términos desestacionalizados, comparando trimestre contra trimestre, el sector privado creció casi 0% y el sector público apenas 0,2%. Es decir, “un crecimiento prácticamente nulo frente al trimestre anterior”. Siga leyendo: ¿Por qué se frenó el consumo de los colombianos en octubre? Estos son los golpes en el bolsillo, según Raddar

Inversión en Colombia: caída histórica y menor participación en el PIB

El talón de Aquiles es la inversión. Clavijo señala que enfrenta desafíos por altas tasas de interés, incertidumbre local e internacional y debilidad sectorial. En el último trimestre, la inversión como porcentaje del PIB disminuyó a 16%, un nivel históricamente bajo, el más bajo en dos décadas. “El sector mineroenergético volvió a registrar contracción y el sector edificador mostró baja actividad, lo que explica la caída de la inversión agregada”, agregó la analista.

Por su parte, Daniel Velandia, Head of Research y economista jefe de Credicorp Capital, coincide en que el dato del PIB estuvo por debajo de las expectativas del mercado, aunque alineado con la proyección de 2,7% que su equipo mantuvo durante 2025. Velandia destaca revisiones significativas en los datos de trimestres anteriores y, sobre todo, una fuerte corrección a la estimación de la inversión en 2024. “Inicialmente se reportaba un crecimiento de 5,2%, pero fue revisado a la baja a 2,4%, menos de la mitad”. Esa revisión redujo la base de comparación para 2025 y terminó afectando el resultado final: la inversión creció apenas 2,1% el año pasado, lejos de estimaciones cercanas al 5%. “Además, el consumo de los hogares también sorprendió a la baja, se esperaba cerca de 4% y fue 3,6%”, dijo el investigador económico.