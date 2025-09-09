Miguel Tobón, en su primer año profesional, celebra su tercer llamado a Copa Davis con Colombia

En su primer año como tenista profesional, el antioqueño Miguel Tobón Jr ha sido convocado por tercera vez al equipo de Copa Davis que dirige Alejandro Falla. El equipo se encuentra en Bratislava, Eslovaquia, preparándose para el encuentro de este viernes y sábado.
Lea aquí: Carlos Alcaraz conquistó el US Open y destronó a Jannik Sinner del primer lugar del ranquin mundial
Aunque aún no ha conseguido una victoria individual en su nuevo camino profesional, los resultados de Miguel siguen siendo notables, un reflejo de su brillante año 2024 en el circuito júnior. Por esa razón, el capitán de Copa Davis ha decidido mantenerlo en el grupo que ya enfrentó a Japón y Barbados, y que ahora se medirá contra Eslovaquia.