¿Tras los pasos de Felipe Uribe? El clavadista Miguel Tovar se bañó de oro en el Sudamericano Juvenil de Brasil

La natación colombiana es potencia en clavados. Desde hace varios años, todos los esfuerzos administrativos se han centrado en potenciar a los deportistas de esa disciplina. Lo hacen con la intención de construir, en mediano plazo, potenciales medallistas olímpicos. El pereirano Luis Felipe Uribe, especialista en saltos de trampolín tres metros, es esperanza de presea en Los Ángeles 2028.
También lo son los antioqueños Daniel Restrepo y Sebastián Morales, experimentados en la materia. Sin embargo, un juvenil vallecaucano pide a gritos ser reconocido como potencial futura cara a mostrar de los clavados colombianos. Se llama Miguel Tovar. Tiene 18 años. Es el clavadista colombiano con más medallas de oro en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que se realiza en Río de Janeiro, Brasil.