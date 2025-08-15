“Los hijos del viento” se sacarán chispas en Polonia: el sábado se enfrenta Noah Lyles y Kishane Thompson en la Liga Diamante

A poco menos de un mes para elMundial de atletismo de Tokio (13-21 septiembre), el estadounidense Noah Lyles y el jamaicano Kishane Thompson protagonizan el sábado un duelo apasionante en los 100 metros de la reunión de la Liga de Diamante de Silesia, en Chorzow (Polonia).
Será la primera vez que ambos se enfrenten desde lafinal olímpica del año pasado en París, que se decidió por apenas cinco milésimas de segundo en favor de Lyles ante un Thompson que tuvo que conformarse con una plata amarga. En Tokio, los dos llegarán como principales favoritos al título mundial, que Lyles pondrá en juego.