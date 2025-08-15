“Los hijos del viento” se sacarán chispas en Polonia: el sábado se enfrenta Noah Lyles y Kishane Thompson en la Liga Diamante

A poco menos de un mes para elMundial de atletismo de Tokio (13-21 septiembre), el estadounidense Noah Lyles y el jamaicano Kishane Thompson protagonizan el sábado un duelo apasionante en los 100 metros de la reunión de la Liga de Diamante de Silesia, en Chorzow (Polonia). Será la primera vez que ambos se enfrenten desde lafinal olímpica del año pasado en París, que se decidió por apenas cinco milésimas de segundo en favor de Lyles ante un Thompson que tuvo que conformarse con una plata amarga. En Tokio, los dos llegarán como principales favoritos al título mundial, que Lyles pondrá en juego.

El velocista estadounidense apenas ha corrido en los 100 metros esta temporada y su última carrera en Europa, en julio en Londres, se saldó con una derrota ante otro jamaicano, Oblique Seville, ausente en la carrera del sábado. Thompson es el hombre que más rápido ha corrido este año en la línea recta, con un crono de 9.75, cuatro centésimas de segundo por delante del estadounidense Kenneth Bednarek (9.79), otro candidato al triunfo en Polonia.

¿Qué otros deportistas pueden ser protagonistas?

Otro participante en esa carrera estelar de los 100 metros masculinos es el estadounidense Christian Coleman, campeón mundial en 2019 y que fue recientemente empujado en el aeropuerto de Seattle-Tacoma por su novia, la también atleta Sha’Carri Richardson, igualmente presente en la lista de participantes en esta reunión de Silesia.

Richardson fue detenida por violencia doméstica por ese empujón. Días después pudo participar en el campeonato estadounidense de atletismo en Oregón y pidió disculpas a Coleman, que no presentó cargos. En Polonia, la principal rival de Richardson, vigente campeona mundial de 100 metros, será su compatriota Melissa Jefferson-Wooden, que con 10.65 se proclamó recientemente campeona de Estados Unidos y firmó el mejor crono de lo que va de temporada en su prueba. Chorzow puede ser también escenario de nuevos récords mundiales.

En el salto con garrocha, Armand Duplantis logró su decimotercera plusmarca mundial esta misma semana en Budapest, elevando su marca a 6,29 metros. Una vez más, el prodigio sueco combatirá contra sus propios límites.