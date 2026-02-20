Cambian fechas de pagos de Renta Ciudadana y Colombia Mayor: aquí todos los detalles

Prosperidad Social modificó el calendario de entrega de subsidios como Renta Joven, Renta Ciudadana, Colombia Mayor. Para ajustar las fechas se tomó en cuenta el inicio del contrato de operación que garantizará la distribución de los recursos en todo el país.

La entidad explicó que el ajuste busca evitar que el proceso contractual afecte la entrega oportuna de los subsidios. En ese contexto, el 27 de febrero comenzará el trámite de la transferencia del programa Colombia Mayor con un ciclo doble.

“Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”, afirmó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

El Gobierno Nacional reiteró su compromiso de asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna, transparente y eficiente a los beneficiarios de los programas de transferencias en todo el territorio nacional.

En los próximos días se informarán las fechas exactas de inicio y finalización de la entrega, así como los canales habilitados en cada región. La entidad hizo un llamado a consultar únicamente los canales oficiales para evitar desinformación.