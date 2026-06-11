Un Madison Square Garden lleno de estrellas fue testigo de la mayor remontada en las finales de la NBA

La locura se adueñó de Nueva York el pasado miércoles 10 de junio cuando acabó el cuarto partido de las finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs, el cual terminó en victoria para los neoyorquinos por 107 a 106 en un final de infarto. Este juego quedará en la historia del mejor baloncesto del mundo al ser la mayor remontada en un partido de las finales, pues hasta el minuto 3 del tercer cuarto, los Spurs estaban 29 puntos por encima, ventaja que se les escapó faltando un minuto y medio. El tupé del Madison Square Garden fue testigo de una inédita remontada frente a los ojos de figuras del entretenimiento como Taylor Swift, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Adam Sandler, Spike Lee, Chris Rock, Nas y Ben Stiller. El pabellón contó además con el aliento de más de 19.000 aficionados que generaron una atmósfera como pocas en el deporte de la pelota naranja.

Wu Tang-Clan merece párrafo aparte. Los dueños de la “Cream” fueron los encargados del show del medio tiempo en el Garden. En medio del show, dijeron algo que quizá no tenía sentido por cómo venía el partido: “Knicks en 5”, empero, al final del juego, tuvieron razón y sí los Knicks ganan el quinto juego el próximo sábado 13 de junio. De las estrellas basquetbolísticas, los más destacados fueron Jalen Brunson y OG Annunoby, este último fue el anotador de la canasta que sentenció el juego a falta de 1,2 segundos. Por otro lado, Victor Wembanyama hizo un primer tiempo espectacular, pero en los últimos dos cuartos cayó en efectividad y falló dos tiros libres en el clutch que condenaron a su equipo.

“Llevo 40 años en la NBA, aunque en realidad probablemente sean más. Nunca había vivido algo como lo que he vivido esta noche”, comentó el exjugador estrella de la NBA, Charles Barkley, en TNT Sport. “Los Knicks no se han rendido... Este tiene que ser uno de los mejores partidos, una de las remontadas más impresionantes de la historia de la NBA. Y ver cómo lo han conseguido, sin rendirse en ningún momento. Iban perdiendo por 20, por 30, y han remontado poco a poco, paso a paso”, afirmó Carmelo Anthony, uno de los exjugadores más queridos por la parcialidad de la Gran Manzana. Otras estrellas en activo de la liga también reaccionaron. Ja Morant, jugador franquicia de los Memphis Grizzlies, tuiteó “Wow”, mientras que Tyrese Maxey, base de los Philadelphia 76ers, publicó: “¿Qué es lo que estoy viendo?”, sin duda, una de las noches más locas e históricas en el mejor baloncesto del mundo.

Las claves del partido

Los San Antonio Spurs de los primeros dos cuartos fueron toda una máquina demoledora; marcaron 76 puntos con una efectividad del 61% en tiros de campo y 14 triples anotados de 26 intentados, algo que nunca había ocurrido en el primer tiempo de un partido de las finales. Sin embargo, los texanos se desinflaron en el segundo tiempo, donde anotaron solo 30 puntos con una efectividad del 20% en tiros de campo, con solo 3 triples obtenidos de 17 intentados. Sin duda, el bajón de San Antonio los condenó, además se suman las pérdidas en momentos clave por parte de Victor Wembanyama, D’Aaron Fox y Dylan Harper. Un equipo que en promedio no pasa los 25 años le pasó factura el tema de la experiencia para mantener la ventaja. Del otro lado, unos Knicks hambrientos e impulsados por los fanáticos que paralizaron la ciudad, salieron por la épica en el segundo tiempo. Jalen Brunson, como en toda la postemporada, lideró con 36 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, además de los 3 robos obtenidos. Una jugada destacada y que seguro quedará en la memoria del hincha de Knicks es el triple que anota a falta de 1’40’’ segundos en “la cara” de Wembanyama, superando los 2,20 metros del francés. La clave de la remontada estuvo en el mal manejo de las posesiones por parte de Spurs y la intensidad impregnada por el equipo de Mike Brown en el último cuarto, el cual arrancaron perdiendo por 15, recortando 14 puntos del inicio del tercer cuarto. Allí fueron clave jugadores como Karl Anthony Towns, OG Anunoby y José Alvarado. Anunoby fue el protagonista de la jugada ganadora, agarrando un rebote tras un triple intentado de Jalen Brunson, el cual inmediato hace contacto con la pelota naranja, la manda al canasto y lleva el éxtasis al corazón de Manhattan. Sobre Alvarado, fue sorpresiva su participación. Esta fue la opinión de su entrenador en rueda de prensa: “se merece una aplauso, increíble, realmente increíble”.

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